Chở con đi học, cha bị sát hại trước cổng trường

Vừa quay đầu xe ở cổng trường của con, chủ xưởng gỗ 32 tuổi bất ngờ bị một kẻ bịt mặt áp sát, đâm dao trúng ngực khiến tử vong.

Khoảng 13h ngày 8/1, anh Cao Văn Thắng (33 tuổi, xã Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương) sau khi đưa con đi học đã bị hai người bịt mặt đeo khẩu trang tấn công trước cổng trường tiểu học thị trấn Cẩm Giàng.

Nhiều nhân chứng thấy một tên nhảy khỏi xe cầm dao đâm trúng ngực phải của anh Thắng. Được người dân đưa tới trạm y tế thị trấn Cẩm Giàng cấp cứu nhưng anh đã tử vong.

Công an nhận định nguyên nhân có thể do mâu thuẫn, cạnh tranh trong kinh doanh. Xưởng mộc do anh Thắng làm chủ có uy tín tại làng nghề mộc Đồng Kỵ, tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Văn Đèn, Phó trưởng Công an xã Ngọc Liên cho biết, vợ chồng anh Thắng có 2 con đang học tiểu học. Anh Thắng chịu khó làm ăn, có tay nghề, mở xưởng tạo việc làm cho nhiều người trong vùng.

VnExpress