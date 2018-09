Chiêu 'rút ruột' 48 tỷ đồng của một kiều nữ ngân hàng

Sau nhiều lần tạo sự thân tín, Lam đã lấy cớ mời khách VIP tới ngân hàng 'ký trước' một vài chứng từ nhằm hợp thức hóa việc rút tiền của mình.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An chủ trì buổi họp cung cấp thông tin cho báo chí ngày 27/9, về vụ án chiếm đoạt tài sản tại phòng giao dịch Đô Lương - thuộc ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh Nghệ An.

Theo đó, Nguyễn Thị Lam chỉ làm cán bộ kiểm ngân thuộc Phòng giao dịch huyện Đô Lương, Ngân hàng Eximbank chi nhánh thành phố Vinh (Nghệ An) song khiến nhiều người ngạc nhiên về độ giàu có. Người phụ nữ 29 tuổi này ăn mặc sành điệu, đi xế hộp hơn 1,7 tỷ đồng, mua lô đất vị trí đắc địa tại thị xã Cửa Lò, xây nhà bề thế, tiền cho vay rủng rỉnh...

Những thông tin về kiều nữ ngân hàng "giỏi làm ăn" đã lọt vào tầm ngắm của trinh sát kinh tế Công an Nghệ An. Nghi vấn dòng tiền bất minh của Lam, trong hơn một tháng, 11 trinh sát đã chia làm nhiều mũi điều tra. Xác minh giao dịch của một số khách hàng, nhà chức trách nhận thấy một số người đã rút cả chục tỷ đồng song có nhiều nghi vấn về thủ tục. Khi cảnh sát tìm hiểu, những khách VIP này khẳng định: "Không giao dịch hay rút tiền hay chuyển khoản trong thời gian qua".

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (Trưởng phòng cảnh sát kinh tế) cho biết, cơ quan điều tra đã thu thập được chứng cứ về việc Lam tự ý rút tiền mặt hoặc chuyển khoản của 6 khách hàng, tổng cộng 48 tỷ đồng. Trong đó có người tới vài chục tỷ.

"Các nạn nhân đều không biết tiền của mình bị 'bốc hơi'. Đây là vụ lừa đảo rút tiền ngân hàng lớn nhất từ trước tới nay ở Nghệ An", đại tá Thiêm đánh giá.

Nguyễn Thị Lam.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt Đặng Đình Hồng (43 tuổi), nguyên giám đốc Phòng giao dịch Đô Lương, với cáo buộc đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

"Ông Hồng khai không hay biết về hành vi của Lam, do nể nang, tin tưởng nên ký vào nhiều hóa đơn, chứng từ do Lam trình", cán bộ điều tra nói và cho hay nhà chức trách đang điều tra mối quan hệ giữa ông Hồng và Lam trong vụ án này.

Lam khai tốt nghiệp Cao đẳng kinh tế tại Nghệ An về công tác tại Phòng giao dịch huyện Đô Lương. Sau 5 năm làm việc, Lam quen nhiều khách hàng giàu có và chèo kéo gửi tiền vào chi nhánh của mình, hứa hẹn trả lãi 8-12% một năm trong khi mức quy định của ngân hàng thấp hơn nhiều, có thời điểm chỉ 4-5%.

Tin tưởng nữ cán bộ ngân hàng nhiệt huyết, nhiều khách hàng đã tới nhà riêng của Lam ký hồ sơ mà không tới ngân hàng. Sau đó, sổ tiết kiệm được Lam giao tận tay cho họ.

Khi có nhiều khách hàng thân tín, Lam khai bắt đầu thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát cáo buộc, Lam nhiều lần tạo cớ mời khách VIP tới ngân hàng "ký trước, hoàn tất hồ sơ sau" do "sắp có các chương trình khuyến mãi về tăng lãi suất".

Có các chữ ký, Lam tự tạo văn bản đề nghị rút tiền của khách hàng, mang trình Ban giám đốc hoặc kiểm soát viên nhằm hoàn tất thủ tục.

Nghi phạm Đặng Đình Hồng tại cơ quan công an. Ảnh: Cảnh sát cung cấp.

Ngày 21/9, ba ngày sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng, Lam đã ra đầu thú.

Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An cho hay trong vụ án này nếu kết luận điều tra chỉ ra khách hàng bị xâm hại thì phía ngân hàng phải có trách nhiệm bồi thường. Nếu bên bị thiệt hại là ngân hàng thì Lam phải có trách nhiệm hoàn lại tiền cho đơn vị này.

