Chiếu phim tuyên truyền an toàn giao thông miễn phí

Hình vẽ hoạt hình ấn tượng trong phim nhằm giáo dục các kỹ năng băng sang đường an toàn như dừng lại, nhìn cả hai phía và lắng nghe.

Phim tuyên truyền an toàn giao thông "Hãy đi bộ an toàn" do Quỹ phòng chống thương vong châu Á (Quỹ AIP) và CreaTV sản xuất sẽ được trình chiếu trên các cụm rạp Megastar từ tháng 10 năm nay. Phim sẽ trang bị cho khán giả những kiến thức bổ ích về đi bộ an toàn nhằm mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông và cứu sống hàng nghìn người trên khắp cả nước.

Phim tuyên truyền thuộc chiến dịch “Đi bộ an toàn” là một trong những hoạt động hưởng ứng "Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông" do Liên Hợp Quốc phát động. Đây là chiến dịch kết hợp giữa giáo dục cộng đồng và cải thiện môi trường đi bộ cho học sinh, đồng thời nghiên cứu và thực thi pháp luật để trẻ em đi bộ an toàn hơn.

Nội dung phim ngắn gọn và cảm động dành cho khán giả trẻ tuổi với các hình vẽ hoạt hình ấn tượng nhằm giáo dục mọi người các kỹ năng băng sang đường an toàn như dừng lại, nhìn cả hai phía, suy nghĩ, lắng nghe, và băng qua đường cẩn thận. Đoạn phim sẽ được chiếu miễn phí hơn 9.000 lần tại 10 cụm rạp Megastar trên 5 tỉnh thành của Việt Nam.

Phim tuyên truyền an toàn giao thông

Hàng năm, Việt Nam có khoảng 22.000 người tử vong vì tai nạn giao thông, gần 15% trong số đó là người đi bộ. "Chúng tôi hy vọng rằng phim tuyên truyền này sẽ tiếp cận được những người đi đường dễ bị tổn thương nhất của Việt Nam và góp phần làm cho môi trường giao thông của chúng ta an toàn hơn. Phim sẽ giúp những khán giả xem phim ở mọi lứa tuổi có thêm thông tin để bảo vệ mạng sống của mình tốt hơn ", ông Chang Bok Sang, Giám đốc điều hành của tập đoàn CJ HQ Việt Nam cho biết.

Tùng Dương