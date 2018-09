Chiêu lừa đảo mạo danh nhà mạng thông báo nợ cước điện thoại

Tội phạm vờ là nhân viên của VNPT và các cơ quan tố tụng liên lạc với chủ thuê bao điện thoại thông báo đang nợ tiền cước với số lượng lớn, thúc ép chuyển tiền theo yêu cầu.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, gần đây, trên địa bàn xuất hiện tình trạng có người mạo danh nhân viên tổng đài của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) gọi điện cho khách hàng thông báo đang nợ cước với số tiền lớn, đề nghị chuyển tiền vào số tài khoản do chúng thông báo nếu không sẽ bị khóa dịch vụ. Sau đó, chúng tiếp tục giả danh người của công an, viện kiểm sát... thúc ép việc chuyển tiền, vờ rằng đây là tài khoản của cơ quan công quyền, rồi liên tục đe dọa, trấn áp tinh thần.

Theo phía công an, thủ đoạn này không mới nhưng mánh khóe tinh vi nên khó bị phát giác. Nếu nạn nhân chuyển tiền, tội phạm nhanh chóng rút hết để chiếm đoạt.

Một trong các nạn nhân là ông Nguyễn Bá Thu (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) cho hay, khoảng tháng 6 nhận được cuộc gọi với nội dung như trên, cho biết gia đình ông đang nợ tiền cước điện thoại 8,2 triệu đồng. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, ông Thu trực tiếp liên lạc với tổng đài chăm sóc khách hàng của VNPT Thanh Hóa mới biết tiền cước điện thoại tháng 6 chỉ hơn 30.000 đồng.

Tương tự, chị Cù Thị Thắm (ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa) cho biết, mới đây cũng nhận được một cuộc điện thoại đến số máy cố định, một giọng nữ thông báo chị đang nợ hơn 6 triệu đồng tiền cước thuê bao. Ngạc nhiên trước thông tin này, chị Thắm hỏi lại và được hướng dẫn phải bấm tiếp phím số 9 để hỏi chi tiết. Tuy nhiên, chị không làm theo mà báo cho cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, thời gian qua, có hàng chục khách hàng ở Thanh Hóa đã nhận những cuộc điện thoại như vậy. Tuy nhiên, chưa có cá nhân hay tổ chức nào “sập bẫy”.

Ngày 27/8, ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Trưởng phòng Kinh doanh, thị trường (Viễn thông Thanh Hóa) khuyến cáo khách hàng nếu nhận được cuộc gọi tương tự nội dung trên có thể báo ngay đến tổng đài chăm sóc khách hàng (miễn phí) và cơ quan công an để xác minh thông tin và được hỗ trợ.

“Nếu không cảnh giác, làm theo hướng dẫn, khách hàng có thể bị mất tiền cước số lượng lớn”, ông Vĩnh nói.

Lê Hoàng