Chiêu làm giá của gái gọi tuổi teen

Các cô thi nhau mua xe tay ga đắt tiền, quần áo thời thượng, túi xách hàng hiệu và điện thoại hạng sang để câu khách.

Những quán bar đã trở thành điểm đến hứa hẹn của teen Hà Nội hiện nay. Giới trẻ tìm đến bar không đơn thuần để giải tỏa stress mà còn để thể hiện phong cách, đẳng cấp và mức độ chịu chơi của mình.

Luân "Con" là dân chơi nổi tiếng, con một của gia đình giàu có, bố làm chủ doanh nghiệp vận tải, mẹ làm ở hãng hàng không, thường đem hàng xách tay về nước bán, nên kiếm được rất nhiều tiền. Bố mẹ cậu không quản lý con về thời gian và rất cưng chiều. Đi bar là sở thích của Luân, tuần nào mà không được lên bar thì cậu sẽ đứng ngồi không yên.

Luân “Con” cho biết, mình đã đặt chân đến hầu hết các quán bar nổi tiếng Hà thành và được coi là khách ruột của nhiều quán bar đình đám nhất. Có những quán bar còn bày ra nhiều trò để giúp cho teen có thể thỏa thích vui chơi. Mỗi tháng, các bar thường tổ chức các chương trình Lady night, Mini show, White party, dàn dựng cho phù hợp với xu hướng giới trẻ, thậm chí có quán còn thuê vũ công Thái Lan hoặc các ca sĩ đang nổi đến biểu diễn.

Đêm đó, Luân dẫn nhóm bạn 5 người đến T-bar, nơi đang được giới trẻ ưa thích bậc nhất. Bước vào cổng, hai nữ vệ sĩ cúi chào và xin phép kiểm tra các túi của khách. Ở nước ngoài phải có hộ chiếu, giấy chứng minh thư mới được vào các quán bar, vũ trường, nhưng ở Việt Nam thì chỉ cần có tiền thì mọi đối tượng, mọi tuổi tác đều được đón tiếp nhiệt tình.

Trong bar, nhiều nhóm đang chơi “bóng cười”. Sau khi shisha đã quá phổ biến và có mặt tại các quán cà phê thì nó đã trở nên tầm thường, các bạn trẻ lại tìm đến mốt chơi thời thượng này. Người chơi chỉ cần ngậm miệng vào đầu quả bóng, hít hơi bên trong bóng rồi lại thổi ngược vào cho nó to lên. Khi thực hiện thao tác này lặp đi lặp lại 4 lần thì người dùng mới gây phấn khích.

Thỏa mãn màn thể hiện của mình, Luân “Con” trở về bàn và tiếp tục uống. Nhóm bạn của Luân cũng tiến đến bàn của những cô gái ngồi lẻ loi hoặc đang nhảy một mình để làm quen. Luân bảo: “Đó là những cô gái trẻ, xinh đẹp được chủ quán cài cắm, tiếp chuyện và câu kéo khách. Sau màn thác loạn, nếu anh thích thì có thể rủ các bé đi tăng 2”.

Cuộc chơi kéo dài đến 5h sáng. Dân chơi ở các bàn đều đã cảm thấy mệt sau một đêm “xõa” thỏa mãn. Trong khi chờ đợi thanh toán, Luân hứa hẹn rằng, hôm nào sẽ dẫn nhóm bạn này đến tìm hiểu một quán bar đẳng cấp bậc nhất Hà thành. Quán này có cả DJ nước ngoài và khách ngoại quốc đến “xõa” thâu đêm, phong cách phục vụ thì miễn chê. Bar có các màn trình diễn của những vũ nữ xinh đẹp múa cột tắm bia, tắm rượu. Độ chịu chơi của quán là sẵn sàng chi những chai rượu ngoại trị giá 5 triệu đồng chỉ để cho vũ nữ tắm.

Long "Xế" là người có thâm niên trong nghề vận chuyển “đào” cho các quán bar, vũ trường, karaoke... Anh ta nói: “Trước đây nghề vận chuyển gái còn kiếm ăn được, nhưng bây giờ gái gọi đều đã tự quảng bá và đi khách. Hầu hết các “call girl” (gái gọi) có nhan sắc đều đã hạn chế sự lệ thuộc vào chủ quán... Thay vào đó, họ sẽ chủ động liên kết khi có khách. “Đào” chỉ cần trích phần trăm hoa hồng cho chủ quán là được. Cách làm này vừa hiệu quả mà lại rất an toàn”.

Long nhắc nhiều đến cô gái gọi cao cấp tên Hạnh “Kute”, sinh viên ngành bưu chính. Gia đình nghèo nên không có tiền cho Hạnh trang trải cuộc sống và học ở Hà Nội. Cô đã xin đi làm ở một số quán cà phê nhưng chỉ nhận được đồng lương bèo bọt.

Lúc đó, cô bạn của Hạnh rủ đi làm nhân viên cho một quán tẩm quất, công việc nhàn hạ lại lương cao. Hạnh nhìn thấy món hời quá lớn từ việc bán dâm, một đêm có thể đủ trang trải cho cả tháng nên đã nhắm mắt đưa chân. Nhờ có thân hình cân đối, vẻ mặt xinh xắn, nụ cười duyên mà Hạnh đã được khách làng chơi đặt cho cái biệt danh Hạnh “Kute”.

“Gái gọi cao cấp” có rất nhiều thủ thuật để nâng tầm “đẳng cấp”, thương hiệu. Ảnh minh hoạ

Cô gái trẻ dùng số tiền mình kiếm được để mua sắm. Thoạt trông vẻ bề ngoài với bộ đồ trị giá bạc triệu, túi xách nhãn hiệu LV, điện thoại iPhone đời mới, đi xe SH, ai cũng tưởng đó là tiểu thư đài các, chứ chẳng ai nghĩ cô là một gái gọi cao cấp.

Ngần ấy năm làm cái nghề liên quan đến gái gọi, Long “Xế” cho biết, đa số các cô gái như Hạnh đều là sinh viên của các trường đại học, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Hà Nội nên có vốn hiểu biết khá và khả năng giao tiếp tốt hơn gái gọi thông thường. Ngoài ra, một số diễn viên thất nghiệp, người mẫu không chuyên... cũng nằm trong đội ngũ này. Các cô thi nhau mua xe tay ga đắt tiền như SH, Piagio LX, Liberty, quần áo thời thượng, túi xách hàng hiệu và điện thoại hạng sang để câu khách và làm giá.

Theo Long, để săn được gái kiểu này cũng cần chút kỹ nghệ. Các quán cà phê sang trọng bậc nhất khu vực cạnh hồ Gươm, hồ Tây, hồ Trúc Bạch... thường là nơi lui tới của nhiều giới, trong đó có doanh nhân. Nắm bắt được đặc tính đó, các “đào” cũng thường xuyên đến đây tiếp thị. Đặc biệt, các quán bar nổi tiếng như: Push Club, The Bank, Nineteen, Lift Bar & Lounge, Hair of the Dog, Taboo Lounge & Bar, The Rooftop bar & Restaurant... là nơi các cô gái này ưa thích.

Tại các quán bar này, có khá nhiều các cô gái trẻ xinh đẹp, đang ngồi một mình, tay cầm ly coctail màu sắc sặc sỡ, ánh mắt đong đưa. “Nếu mình có tín hiệu đáp lại như hỏi thăm, cụng ly hoặc mời cô ấy một ly champagne mát lạnh, nếu là gái gọi cao cấp, cô ta sẽ đề cập đến vấn đề 'giường chiếu'. Sau khi lấy số điện thoại sẽ là cuộc đàm phán về giá cả và địa điểm mua bán xác thịt”, Long “Xế” nói.

Giới dân chơi thường bí mật cho nhau số điện thoại, mật khẩu của các gái gọi cao cấp. Các cô gái này chỉ bán dâm theo sự giới thiệu của người quen qua tên tuổi, mật khẩu giao dịch như “bạn anh A”, “khu vực B”.

Nếu khách chưa yên tâm thì “đào” có thể cho nick Yahoo hoặc Facebook, tài khoản trên các trang diễn đàn sex như: thiendia, anchoi, kimbinhmai... để xem “hàng” trước. Tuy nhiên, không giống như các cô gái mại dâm nghiệp dư thích đăng ảnh nóng, trên trang cá nhân của gái loại này chỉ có thông tin về tên tuổi, địa chỉ và việc kết bạn rất lành mạnh.

“Để nhận biết phải dựa vào các dấu hiệu như: việc khoe kiểu tóc thời thượng, quần áo hàng hiệu, son môi, nước hoa ngoại, xe tay ga, điện thoại xịn... vì các cô gái nhà giàu thực sự sẽ chẳng bao giờ vào mấy trang web “đen” để khoe hàng. Đây cũng là kênh để các chủ quán karaoke, bar, vũ trường thường xuyên vào tuyển “tay vịn” và gái nhảy. Chỉ cần bỏ ít tiền cho thằng cầm trịch các đào thì muốn điều động bao nhiêu “chân dài” cũng được”, Long cho hay.

Một cán bộ thuộc phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao PC50, Công an TP Hà Nội cho biết, mại dâm kiểu mới đã phát triển tràn lan trên mạng xã hội. Trước đây, gái mại dâm phải tìm tụ điểm đón tiếp khách, đứng đường, có người chăn dắt, thuê bảo kê. Nhưng bây giờ, gái bán dâm có thể thực hiện được mọi công đoạn, ở bất cứ nơi nào chỉ với chiếc điện thoại smartphone hoặc máy tính. Đặc biệt, gái gọi cao cấp còn rất nhiều thủ thuật để nâng tầm “đẳng cấp”, thương hiệu.

Theo Đời Sống Pháp Luật