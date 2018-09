Chiến sĩ công an lấy thân mình đè bom

Để tránh cho quả bom đang được kích hoạt làm bị thương những người khác, một công an Trung Quốc dũng cảm lấy thân mình đè lên nó.

Cảnh sát Wu Jun hiện được điều trị trong bệnh viện do bị thương nặng. Ảnh: News.cn

Ngày 10/2, Wu Jun nhận được lệnh của chỉ huy lúc 9h sáng thông báo rằng có một số vụ nổ xảy ra ở làng Baota, thị trấn Qingquan, huyện Xishui, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc.

Theo China Daily, lúc Wu cùng đồng đội có mặt ở hiện trường, anh nhìn thấy một cảnh sát địa phương đang không biết phải xử lý ra sao khi có một người đàn ông đứng bên trong ngôi nhà bằng gạch, liên tục ném thuốc nổ ra ngoài để tấn công cảnh sát này.

Nghi phạm này họ Wu, 42 tuổi, bị một cô gái khước từ tình cảm và trở nên tức giận, tấn công nhà cô gái. Wu nổi điên đánh lên đầu cha cô mà không có lý do. Lúc lực lượng chức năng tới, hắn chạy vào bên trong ẩn nấp.

Wu mang một quả bom tự chế trên ngực trong lúc liên tục ném bom ra ngoài. Lúc đó, mẹ Wu đang bị bệnh, nằm trên giường căn phòng bên cạnh, và có nguy cơ sẽ bị thương nếu quả bom này phát nổ.

Một lúc lâu sau, Wu càng lúc càng kích động và mất bình tĩnh khi cảnh sát Wu Jun quyết định cho nổ tung cửa sau, khống chế nghi phạm nhằm ngăn cản vụ nổ. Tuy nhiên, tên Wu đã kịp châm ngòi nổ ngay khi nhìn thấy Wu Jun và đồng đội tiến về phía mình.

Vợ Wu ân cần chăm sóc chồng.

Không một phút đắn đo, Wu Jun nằm ngay lên ngòi nổ và cố gắng dập lửa trong khi giằng co với nghi phạm để gỡ quả bom ra. Đối tượng còn dùng dao định đâm chiến sĩ công an dũng cảm nhưng mọi người đã kịp thời can thiệp và quật hắn xuống sàn.

Trong lúc hỗn loạn, ngòi nổ cháy hết. Wu lập tức lấy thân mình đè lên quả bom để hạn chế bớt sức ảnh hưởng của nó. Anh bị thương nặng trong khi những người khác bao gồm đồng đội, nghi phạm và mẹ nghi phạm đều an toàn.

Lúc được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ cho biết Wu có hơn 30 vết thương ở bụng, lưng và mặt. Vợ anh vô cùng lo lắng sau khi nhận được tin này.

"Anh ấy đã hy sinh thân mình trong lúc làm nhiệm vụ. Là vợ, tôi vừa lo nhưng cũng ủng hộ hành động ấy. Chồng tôi đã không hối hận với sự lựa chọn của mình, và tôi cũng vậy", cô nói.

Hướng Dương