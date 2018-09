Chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan có thể được chuyển thành phim Hollywood

Hành trình giải cứu các thiếu niên truyền cảm hứng cho CEO một hãng phim Mỹ để thực hiện bộ phim với kinh phí 60 triệu USD.

Lực lượng thợ lặn và cứu hộ ở hiện trường giải cứu đội bóng nhí. Ảnh: AFP.

Michael Scott, CEO của hãng phim Pure Flix Entertainment, có mặt trước cửa khu phức hợp hang Tham Luang Nang Non, phía bắc Thái Lan, khi cả thế giới hồi hộp dõi theo chiến dịch giải cứu kéo dài ba ngày được lên kế hoạch cẩn thận để đưa 12 thiếu niên và huấn luyện viên bị mắc kẹt ra ngoài.

Scott, người mỗi năm sống ở Thái Lan một thời gian, cho biết nỗ lực giải cứu đã truyền cho anh cảm hứng để lên kế hoạch thực hiện một bộ phim có chi phí khoảng 60 triệu USD.

"Sự dũng cảm và cử chỉ anh hùng mà tôi được nhìn thấy ở hiện trường thực sự truyền cảm hứng. Và đúng, câu chuyện này sẽ được chúng tôi chuyển thành phim", Scott nói với The Hollywood Reporter. "Tất cả những điều xảy ra ở Thái Lan, việc họ nhận được sự hỗ trợ của các thợ lặn từ khắp nơi trên thế giới, tôi cho rằng dự án làm phim này sẽ thu hút được nhiều nhà viết kịch bản, các đạo diễn có tiếng và các nam diễn viên tham gia".

Pure Flix Entertainment từng cho phát hành các bộ phim như Holyman Undercover, The Book of Daniel và The Encounter.

Nếu được chiếu trên màn ảnh rộng, bộ phim sẽ kể về câu chuyện khó tin của 13 thành viên đội bóng được cứu ra khỏi hang ngập nước nhờ sự dũng cảm, mưu trí của các nhân viên cứu hộ và hàng trăm tình nguyện viên.

Chiến dịch giải cứu đã trở thành một nỗ lực mang tính quốc tế với các thành viên đến từ 18 quốc gia, cùng quyết tâm đưa 13 thành viên đội bóng Wild Boars ra ngoài.

Từ sau khi được cứu ra khỏi hang an toàn hôm 10/7, 12 cậu bé và huấn luyện viên Ekapol Ake Chantawong đã được đưa tới bệnh viện. Cả đội sẽ ở lại đây khoảng một tuần để tiến hành các xét nghiệm cần thiết và theo dõi tình hình sức khỏe.