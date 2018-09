Chiếc xe máy bí ẩn chứa 1,6 tỷ đồng vứt bên lề đường

Công an phát hiện chiếc xe máy vứt bên lề đường, bên trong cốp để số tiền lớn. Qua biển số, chủ chiếc xe máy ở Từ Liêm (Hà Nội) nhưng đã chuyển đi.

Ông Bạch Chí Điền, Trưởng Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình cho biết đang phối hợp với Công an Hà Nội xác minh thông tin, tìm chủ một chiếc xe máy.

Trước đó, ngày 16/8, Công an huyện phát hiện chiếc xe máy trên dựng bên lề quốc lộ đoạn thuộc huyện Lương Sơn, không có người trông coi. Công an đã đưa xe về trụ sở để kiểm tra và phát hiện trong cốp xe có 1,6 tỷ đồng nên lập hồ sơ tạm giữ chiếc xe máy cùng khoản tiền trên để xác minh.

Theo Trưởng Công an huyện Lương Sơn, kết quả xác minh ban đầu về số khung, số máy và biển số xe từ phía Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho thấy, chủ chiếc xe là một phụ nữ tên Minh, thường trú tại khu vực Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Khi công an tìm đến địa chỉ đăng ký của chị Minh được người dân cho biết chị này đã bán nhà từ năm 2009, chuyển đến ở tại quận Tây Hồ.

Công an huyện Lương Sơn đã trưng cầu giám định về chiếc xe và các đồ vật, tài sản liên quan đồng thời phối hợp tìm kiếm người đăng ký chiếc xe máy nói trên.

Theo Tiền Phong