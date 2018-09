Chiếc quần bò dính máu tố cáo tội ác

Khi bị Tâm tháo hai chiếc nhẫn trên tay, chị Thành bất ngờ tỉnh lại, giằng co quyết liệt và bị hắn cướp đi sinh mạng.

Lê Hồng Tâm (30 tuổi, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) sinh sống như vợ chồng với Thái Thị Nga (30 tuổi, Nam Định). Đôi tình nhân hợp nhau vì lười lao động, đều nghiện ma túy.

Cùng thuê trọ với họ có chị Trần Thị Thành (40 tuổi, quê Thanh Hoá). Ngày 28/11/2010, sau khi cầm cố xe máy được 4 triệu đồng nhưng nhanh chóng ăn tiêu hết, đôi tình nhân nảy sinh ý định cướp và nhắm đến chị Thành.

Khoảng 20h ngày 29/11, Tâm và Nga rủ chị Thành lên quán ăn để chúc mừng sớm sinh nhật chị này. Tại đây, ba người đã uống khá nhiều rượu bia nhưng ý định của Tâm và Nga bất thành vì chị Thành uống rất tốt.

Quyết thực hiện âm mưu đến cùng, Tâm và Nga “nhấm nháy” nhau tiếp tục rủ chị Thành đi hát karaoke và chuốc thêm bia. Tuy nhiên chị Thành vẫn không say mà chỉ hơi mệt. Do đêm khuya, Tâm, Nga rủ chị Thành thuê nhà nghỉ để qua đêm.

Thấy chị Thành gục đầu tựa vào tường, tưởng ý định đã sắp thành công, Tâm lại gần tháo hai chiếc nhẫn thì bất chợt chị bừng tỉnh vùng lên giằng lại. Sợ ý định bại lộ, Tâm rút dao thủ sẵn trong người đâm vào ngực chị. Nạn nhân ôm ngực kêu cứu thì bị Tâm nhét giẻ vào mồm rồi tiếp tục đâm thêm hai nhát vào lưng.

Sau đó cả hai khiêng chị Thành lên giường, lột hai chiếc nhẫn và điện thoại di động. Thấy máu lênh láng dưới sàn, Tâm dùng áo khoác của chị Thành lau sạch và gọi taxi để cả hai cùng bỏ trốn.

Tâm và Nga.

Làm việc với cảnh sát, nhân viên nhà nghỉ cho biết đêm hôm đó 3 người khi thuê phòng không xuất trình giấy tờ tùy thân. Ít phút sau khi họ nhận phòng, nhân viên lễ tân nghe thấy nhiều tiếng động mạnh nên chạy lên hỏi nhưng được cho biết do có một người say rượu chứ không có vấn đề gì. Nhìn vào phòng thấy một phụ nữ nằm trên giường đắp chăn nên người này yên tâm quay xuống để các vị khách giải quyết chuyện riêng.

Lát sau, cặp nam nữ xuống trả tiền phòng rồi nói: “Để chị ấy ngủ thêm, lát chúng tôi quay lại đón đi cùng về xuôi”. Tuy nhiên, sau khi hai người đi khỏi, thấy dáng vẻ vội vã, sinh nghi mọi người vào phòng kiểm tra thì phát hiện có người đang thoi thóp. Được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Trong lúc vụ án gặp nhiều khó khăn thì cơ quan công an nhận được thông tin từ một em nhỏ. Cậu bé cho biết, khoảng 21h hôm xảy ra vụ án, khi đi xách nước thấy một đôi nam nữ tất tưởi chạy ra một chiếc xe màu nõn chuối, do khoảng cách khá xa nên không rõ là xe gì, chỉ thấy có ký hiệu “G-H”.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Dương (điều tra viên Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Thái Nguyên) phán đoán: “Xe màu nõn chuối, có ký hiệu ở nóc thì khả năng là taxi và đây chính là xe của Giang Huyền, một hãng taxi tại TP Thái Nguyên”.

Tại trụ sở hãng Giang Huyền, qua khai thác và tiếp nhận thông tin các trinh sát nắm được có 2 taxi được gọi đi phục vụ tại khu vực Gang Thép và Lương Sơn đều do cùng một số điện thoại gọi đến, sau kết luận chính là từ Tâm và Nga gọi. Chiếc xe thứ nhất chở Tâm và Nga từ quán café Song Bắc lúc 20h15 đến quán thịt chó. Cuộc gọi thứ hai chính là từ nhà nghỉ Đại Hoàng Gia.

Lái xe cho biết, khi chở đôi nam nữ đi trên đường Cách mạng Tháng Tám, hai lần xe dừng lại trước cửa hàng vàng Công Minh và Kim Quy để khách xuống giao dịch nhưng cả hai cửa hàng này đóng cửa. Tiếp tục về đến trung tâm thành phố, Tâm định xuống tiệm vàng Quý Tùng nhưng sau đó lại yêu cầu lái xe chở đến cơ sở 2 của tiệm vàng này.

Sau khi đổi vàng ra tiền, cả hai yêu cầu lái xe chở về sau bến xe. Lái xe taxi cũng khẳng định rằng, anh có thể nhận diện được mặt cô gái do cô này ngồi sau anh và gương chiếu hậu chiếu thẳng vào, còn nam thanh niên kia có dáng người gầy, mắt sâu. Trên đường về trung tâm thành phố, nam thanh niên còn dừng lại cổng trường Đại học Công nghiệp với lý do vào thay áo. Về đến nhà trọ, 2 người này đi vào xách ra 3 túi đồ, rồi yêu cầu lái xe chở đi Phú Lương, qua cầu Gia Bảy, 2 người xuống xe làm việc gì đó rồi mới về khu vực bến xe.



Thiếu tá Dương cùng đồng đội kết rà soát khoảng hơn 100 nhà trọ cho thuê ở khu vực sau bến xe nghi có hai nghi can đang ẩn náu. Tiến hành kiểm tra không bỏ lọt theo phương thức cuốn chiếu từ trong ra ngoài, khi đến nhà trọ thứ 8 của chị Dậu thì phát hiện dấu hiệu của hai nghi phạm.

“Khi chúng tôi ập vào, đôi nam nữ rất hoảng hốt song vẫn cố tỏ ra mình là người vô can”, thiếu tá Dương nói. Nhưng chính chiếc quần bò của cô gái vắt ở đầu giường đã tố cáo tất cả. Trên ống của nó có một vết bã trầu, nghi là máu đã khô, cảnh sát tịch thu và đem đi kiểm tra...

Sau đó, Tâm phải trả giá bằng bản án tử hình, còn Nga phải chịu án chung thân.

Theo An Ninh Thủ Đô