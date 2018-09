Chị em sinh ba chào đời cách nhau hai ngày

Người mẹ sinh thường một trong ba con gái thì ngừng các cơn co thắt, nên bác sĩ để hai bé còn lại ở thêm trong bụng mẹ cho cứng cáp.

Ba em bé đang được chăm sóc trong khoa sơ sinh bệnh viện Nhi Tứ Xuyên. Ảnh: Rex

You Li, 31 tuổi, sống ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), đã có một cô con gái 11 tuổi nhưng hai vợ chồng muốn có thêm cậu con trai nối dõi. Do ống dẫn trứng bị tắc, You quyết định thụ tinh nhân tạo. Đến tháng thứ ba, bà mẹ được thông báo đang mang thai ba bé gái.

Tối 24/12, You bất ngờ lên cơn đau đẻ khi mới được 30 tuần. Em bé đầu tiên trong ca sinh ba chào đời vào lúc 1 giờ 50 phút ngày 25/12 bằng phương pháp sinh thường, nặng 1,45 kg. Tuy nhiên, các cơn đau đẻ lúc này đột nhiên chấm dứt.

Sau khi kiểm tra và thấy các bé đều ổn, bác sĩ quyết định để hai em bé còn lại trong tử cung để chúng có thể lớn hơn chút nữa. Hơn 1h sáng ngày 27/12, các chuyên gia y tế quyết định mổ đẻ sau khi thấy một trong hai bé này có nhịp tim bất thường. Cân nặng lần lượt của các em là 1,27 và 1,13 kg.

Một trong ba bé đang nằm trong lồng kính. Ảnh: Rex

Bác sĩ Gao Yan, thuộc bệnh viện Phụ sản và Nhi Tứ Xuyên, cho hay họ quyết định để hai trong ba bé gái thêm thời gian trong bụng mẹ vì chúng mới 30 tuần tuổi.

"Sức khỏe của thai phụ và tình trạng hai bé đều tốt nên chúng tôi không vội đưa chúng ra ngoài. Càng ở lâu trong bụng mẹ, cơ hội sống và phục hồi sau sinh của chúng cũng nhiều hơn', Metro dẫn lời anh Gao nói.

Cả ba bé gái đang nằm trong trong lồng kính và sức khỏe cũng khá ổn định.