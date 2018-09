Chỉ định dọa, rồi thiêu sống cả bản thân và bạn gái

Sau khi đi ăn ốc vui vẻ, Hải đổ xăng ướt sũng người mình và bạn gái rồi hô lớn: 'Giờ muốn gì?' rồi bật lửa đốt khiến cả hai bùng cháy.

Ngày 28/8, các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết sức khỏe của anh Nguyễn Văn Hải (25 tuổi, trú tại Hải Hậu, Nam Định) và chị Nguyễn Thị Thương (22 tuổi, trú tại Ý Yên, Hà Nam) đang rất nguy kịch, chị Thương bị bỏng 40%, còn anh Hải bỏng 50% cơ thể. Hiện hai người vẫn đang trong tình trạng hôn mê chưa thể tiếp xúc được.

Trước đó, khoảng 0h ngày 24/8, anh Hải đã dùng xăng đổ vào người mình và người yêu là chị Thương sau đó châm lửa đốt làm cả hai bị bỏng nặng. Ngay khi phát hiện ra sự việc, người trong xóm trọ đã nhanh chóng lao vào dập ngọn lửa đang bùng bùng cháy trên thân thể hai người rồi đưa tới bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.

Xóm trọ nơi xảy ra sự việc.

Những người trong xóm trọ của anh Hải (phố Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) kể lại, Hải và Thương đã có quan hệ tình cảm yêu đương từ lâu nên ai trong xóm trọ cũng biết. Tuy nhiên, chuyện tình của họ không êm đẹp mà thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn, bất đồng dẫn đến cãi vã.

"Nhiều khi hai người đóng cửa cãi nhau trong phòng làm inh ỏi cả xóm, ai cũng biết nhưng vì là xóm trọ nhiều người nên những chuyện ồn ào cũng thành quen. Anh Hải là người có tính hay ghen tuông nhưng chiều người yêu, không ngờ lại hành động nông nổi thế", chị Phạm Thị Hà, người trọ cùng xóm trọ cho biết.



Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Tuấn, người tham gia dập lửa và đưa 2 người đi bệnh viện cấp cứu, kể lại: "Tôi hôm đó, Hải và Thương cùng một người chị gái của Thương còn rủ nhau đi ăn ốc vui vẻ. Nhưng đến khi về thì giữa Hải và Thương xảy ra mâu thuẫn. Hải nhờ chị gái của Thương chở đi đâu đó rồi lúc về trên tay cầm 2 can xăng.



Khi thấy Thương, Hải bất ngờ cầm can xăng trên tay đổ lên người mình, can còn lại đổ lên người Thương rồi hét lớn: "Giờ cô muốn gì?". Đồng thời lúc đó, Hải lấy chiếc bật lửa mồi khiến cho cả hai biến thành ngọn đuốc cháy bùng bùng. Quá hoảng hốt và bất ngờ trước sự việc, tôi đã hô hoán mọi người trong xóm trọ mang nước ra dập lửa rồi đưa hai người đi cấp cứu".



Trong khi đó, người chị của Thương cho biết: "Thực ra lúc đó Hải chỉ muốn bật lửa để dọa nhưng không ngờ hơi xăng làm ngọn lửa bén rồi nhanh sang hai người. Sự việc khiến tôi quá bàng hoàng vì trước đó 3 người còn đi chơi vui vẻ. Hai đứa cũng thương yêu nhau, không ngờ chỉ vì lúc nóng giận mà lại ra họa này".



Một chiến sĩ trong đội cảnh sát giao thông công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết: "Cơ quan chức năng đã nắm bắt được tình hình vụ việc nhưng chưa thể lấy lời khai của nạn nhân và kẻ gây án vì hai người sức khỏe rất yếu chưa thể tiếp xúc. Hiện cơ quan chức năng đã bố trí người đảm bảo an ninh tại nơi hai người đang điều trị và lấy lời khai, tìm rõ nguyên nhân khi hai người tỉnh".

