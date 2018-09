Chị chấp nhận bán thân để cứu em

Sợ em gái bị bắt bán dâm nên Trang đành chấp nhận lấy một người Trung Quốc với hy vọng có cơ hội cứu cả hai chị em.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, cuộc sống khó khăn nên ngay từ nhỏ chị Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1983, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) và em gái Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1990) đã sớm phải đi làm phụ giúp gia đình.

Trước khi bị lừa, chị Trang có chồng nhưng đã ly hôn, nuôi hai con nhỏ, còn Lệ thì đang làm cho một công ty may tại địa phương nhưng lương thấp, không ổn định. Do bế tắc trong cuộc sống, hai chị em đã tìm đến nhà một thầy bói nhờ giải hạn. Sau khi nghe hai cô gái trình bày hoàn cảnh, thầy phán cần phải xuất ngoại mới mong bình an, phú quý.

Thấy hai chị em phân vân, thầy liền khoe có quen với một người bạn tên Vân đang làm ăn bên Trung Quốc cần tuyển giúp việc. Đang lúc cuộc sống khó khăn, một phần tin vào những lời thầy phán nên hai chị em đồng ý, được thầy thu xếp cho gặp Vân.

Trước những lời đường mật của Vân, chị Trang và Lệ chấp nhận qua Trung Quốc làm giúp việc gia đình. Để tạo thêm lòng tin, Vân đưa hai chị em đi mua sắm quần áo, làm tóc và những chuyến ăn chơi tại các nhà hàng sang trọng trên địa bàn. Khi biết hai con có ý định sang Trung Quốc đi làm, gia đình ra sức khuyên giải nhưng Trang và Lệ vẫn quyết định đi xuất ngoại với hy vọng đổi đời.

Nạn nhân Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1990) kể về việc mình bị ép lấy chồng Trung Quốc.

Chị Lệ nhớ lại: “Vân đưa hai chị em lên cửa khẩu Móng Cái rồi đi bộ men qua con đường rừng sang đất Trung Quốc. Sau đó, hai chị em lên một chiếc xe chờ sẵn đưa sâu vào trong nội địa và bị nhốt trong căn nhà 3 tầng. Vân nói chúng tôi chờ vài hôm để đi xin việc, nếu không xin được, họ sẽ bố trí đi làm ở vườn hoa quả của gia đình Vân”.

Sau vài ngày bị nhốt, Vân khuyên Trang và Lệ nên lấy chồng Trung Quốc để có cuộc sống giàu sang nhưng hai cô gái này từ chối. Dụ dỗ không được Vân cùng chồng đã hành hạ Trang và Lệ. Sợ em gái bị chúng bắt đi làm gái bán dâm nên chị Trang đành chấp nhận lấy một người Trung Quốc với hy vọng có cơ hội cứu Lệ.

Chị Trang nghẹn ngào kể: “Một người tên A Sân (33 tuổi, ở Quảng Đông), được Vân đưa đến và mua tôi với giá khoảng 50 triệu tiền Việt. Sau khi về làm vợ A Sân, nhiều lần tôi xin dùng điện thoại nhưng không được. Một hôm, lợi dụng A Sân đi vắng, tôi lén gọi về nhà kể hết sự việc bên này và bảo người nhà nhanh chóng báo công an tìm cách cứu hai chị em”.

Sau khi nhận được thông tin của con gái, ông Nguyễn Văn Huấn (sinh năm 1960, bố chị Trang) làm đơn trình báo Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị giúp đỡ, giải cứu hai chị em Lệ. Thời điểm này, anh trai của Vân đang nằm viện do bị bệnh ung thư nên cần tiền gấp, Vân gọi về nói với gia đình Trang mang 50 triệu đồng đến nhà chị Đào Thị Hằng (ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Xương) để chuộc con về. Ngày 21/11, gia đình chị Trang chỉ lo được 44 triệu đồng mang đến cho chị Đào Thị Hằng và được Vân chấp nhận số tiền này.

Sau khi nhận được tiền, Vân bí mật đưa chị Trang và Lệ về Móng Cái và bàn giao cho 4 kẻ lạ áp giải về quê. Trên xe khách, một tên giới thiệu là công an hình sự đang làm nhiệm vụ bắt Trang và Lệ về tội lừa đảo, cấm mọi người trên xe không được ai cho mượn điện thoại.

Khoảng 6h ngày 22/11, xe chạy về đến cây xăng gần Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa), 4 tên bắt chị Trang và Lệ xuống xe khách để lên xe taxi nhưng hai cô gái này phản đối, kêu cứu. Một người dân nhanh trí đã gọi điện báo cơ quan công an, khoảng 20 phút sau, lực lượng này có mặt, áp giải những người liên quan về trụ sở giải quyết.

Mẹ của Lệ cho biết, nghe tin con gái bị bán sang Trung Quốc, bà đứng ngồi không yên, mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho con. “Ở nhà bố nó thì gãy chân không làm được gì, con gái lại bị lừa sang Trung Quốc, lòng tôi như muối xát, cắn răng chịu đựng vì muốn con gái trở về an toàn nên gia đình đã quyết định bán chiếc xe máy cùng với vay mượn anh em, hàng xóm mang tiền đưa cho chị Đào Thị Hằng để chuộc con về”, bà nói. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ những người liên quan và tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Giadinh.net.vn

* Tên các nhân vật đã được thay đổi