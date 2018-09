Chết thảm vì vừa lái xe vừa 'mây mưa'

Ôtô của đôi tình nhân Ấn Độ lao thẳng vào một chiếc xe tải. Chàng trai thiệt mạng còn cô gái đang phải điều trị vì chấn thương nặng.

Tai nạn xảy ra trên đường cao tốc giữa hai thành phố Pilibhit và Puranpur của bang Uttar Pradesh đêm 22/2, khi chàng trai 31 tuổi lái xe đến Pilibhit để đón bạn gái. Cô gái, 24 tuổi, đang được chăm sóc trong bệnh viện do có nhiều vết thương ở đầu và chân còn người yêu 33 tuổi của cô tử vong tại hiện trường.

"Cả hai dường như đang quan hệ tình dục trên chiếc xe đang chạy và không ai nhìn thấy chiếc xe tải đi bên kia đường, cũng không lái xe vượt lên nó. Tài xế mất mạng ngay sau vụ việc do bị thương quá nặng. Trong khi cô gái, có vết thương sâu ở đầu và gãy chân, nhưng may mắn đã thoát khỏi nguy hiểm", Rajesh Yadav, nhân viên đồn cảnh sát Gajraula, nói với Times of India.

Cảnh sát cho biết lúc đưa đôi tình nhân ra khỏi xe, họ "không mặc gì" từ thắt lưng xuống. Chàng trai dường như đã mất kiểm soát và không thể tránh được chiếc xe tải đang đi tới. Trong khi đó, người điều khiển xe tải cũng đang bị điều tra vì tội lái ẩu. Người dân khu vực Bengali đã cố gắng cứu các nạn nhân sau khi chứng kiến vụ va chạm này.

"Người dân đã lao ra khỏi nhà sau khi nghe thấy tiếng va chạm lớn. Họ cố gắng cứu người nhưng khi đó chàng trai đã chết rồi", cảnh sát nói.

Tuy nhiên, một số người phủ nhận việc hai nạn nhân gặp tai nạn khi đang mải làm "chuyện ấy". "Họ không mặc quần không có nghĩa là đang quan hệ tình dục với nhau. Ta không nên thổi phồng sự mơ tưởng đó để đưa ra một kết luận theo kiểu giả thuyết mà bỏ qua các chi tiết thực tế", một độc giả tên Sachin Sangare viết.

Hướng Dương