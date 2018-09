Chết thảm sau đêm mặn nồng với bồ trẻ

Bị người tình trẻ đánh đập thậm tệ, chị Ngọc vẫn muốn ngủ với nhau đêm cuối rồi chia tay. Sau khi hành sự, chị tử vong vì chấn thương sọ não.

Công an Hậu Giang đang tiếp tục làm rõ, điều tra vụ án Phạm Hoàng Giang (30 tuổi, hộ khẩu ở xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy) ra tay sát hại tình nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc (42 tuổi, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) cách đây 2 tuần.

Mối quan hệ giữa chị Ngọc và tình nhân trẻ là Phạm Hoàng Giang bắt đầu từ khoảng giữa năm 2014. Chị Ngọc từng có một đời chồng đã chia tay, một mình chị nuôi nấng 3 người con cả trai lẫn gái nên người. Sau khi các con lớn khôn, có công ăn việc làm ổn định ở TP HCM, chị sống ở quê nhà, không phải làm gì, chỉ trông chờ vào tiền con gửi về.

Chị Ngọc “lột xác” chưng diện hơn, đi tìm hạnh phúc cho mình, thường tụ tập bạn bè về nhà ăn uống, nhậu nhẹt để giải khuây. Trong những lần giao du ấy, chị quen Giang, vừa thụ án xong 8 năm vì tội Giết người. Muốn đến một nơi khác để làm lại cuộc đời nên Giang sang xã chị Ngọc sinh sống.

Vừa ra tù, Giang lại tái phạm.

Khi mới ra tù, Giang không động tay chân vào bất cứ việc gì, suốt ngày tụ tập với chúng bạn bất hảo nhậu nhẹt, quậy phá, tụ tập băng nhóm để gây hấn hoặc đánh nhau nhiều nơi. Dù mới đến địa bàn xã Vị Thanh không bao lâu, Giang đã nổi tiếng về độ liều lĩnh.

Duyên số run rủi cho anh ta gặp chị Ngọc, người phụ nữ cô đơn đã nếm trải nhiều bất hạnh. Cả hai nảy sinh tình cảm dù tuổi đời chênh lệch khá nhiều. Bạn bè, người thân của chị nhận thấy mối quan hệ “không bình thường” đều lên tiếng can ngăn nhưng không có kết quả. Hai người hẹn hò công khai, bất chấp dư luận xì xầm.

Trong gần 6 tháng đến với nhau, Giang nhanh chóng lộ bản chất vũ phu, đến với chị Ngọc cũng chỉ vì sự cô đơn sau nhiều năm ở trong tù. Những lúc vui vẻ, Giang đối xử với tình nhân ngọt ngào, chiều chuộng, nhưng mỗi khi say rượu lại đánh đập không thương tiếc. Chị Ngọc giận hờn, chửi bới nhưng lại nhanh chóng làm hòa.

Tối 19/3, đôi tình nhân đi chơi đến khuya mới về, lại tiếp tục tổ chức tiệc nhậu mời đông bạn tới. Gần 4h sáng hôm sau, khi bạn bè đã về hết, trong ngôi nhà nhỏ của Ngọc, tiếng cãi vã bắt đầu lớn dần.

Bà Cút (mẹ nạn nhân) cho hay: “Thằng con trai của tôi nghe tiếng chị nó và Giang cãi nhau. Tụi nó vẫn to tiếng như vậy nhiều lần rồi nên nhà tôi cũng chặc lưỡi cho qua. Với lại, trời còn chưa kịp sáng, chẳng mấy ai thức giấc để nghe tụi nó cãi nhau".

Tiếng cãi nhau cũng nhỏ dần, thay vào đó là trận đòn của Giang trút xuống người tình. Chị Ngọc bị đánh chảy máu miệng, sưng mặt, còn bị gầm gừ dọa nạt. Chị chua chát lau vết máu trên miệng, nói ngủ một đêm cuối cùng rồi chia tay.

Sau khi mặn nồng, đôi tình nhân say rượu lăn ra ngủ. Hơn 8h, Giang thức giấc thấy người tình vẫn nằm mê man liền bỏ ra khỏi nhà, định bụng đi mua thức ăn về sẽ làm mồi, rủ bạn bè đến chè chén nữa. Nhưng khi về gọi mãi không thấy người tình thức giấc, Giang đến xem mới phát hiện chị này đã chết từ bao giờ.

Ngôi nhà nhỏ của nạn nhân phải tháo dỡ để lấy đất an táng.

Sự việc nhanh chóng bị phát giác và được trình báo đến cơ quan chức năng. Sau khi điều tra hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân, cơ quan pháp y kết luận nạn nhân tử vong vì chấn thương sọ não. Với hành vi đánh đập nạn nhân, Giang bị Công an huyện Vị Thủy tạm giữ để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo một công an viên xã Vị Thanh, Giang từng bị kết án 15 năm vì tội Giết người, do cải tạo tốt nên thụ án 8 năm được tự do.

Sau khi ra tù, hắn cùng cha ruột chuyển từ xã bên sang xã Vị Thanh sinh sống. Những lúc say xỉn về nhà, Giang chửi bới cả cha mình để trút giận. Mối quan hệ “chị em” với nạn nhân cũng không được người cha đồng ý. Vì vậy mỗi lần nhìn thấy con trai, ông càng trách móc, cằn nhằn không tiếc lời.

Mẹ nạn nhân cho biết, ngôi nhà nhỏ của con gái vắn số đang được tháo dỡ. Mục đích lấy phần đất làm nơi chôn cất con. Ba người con của nạn nhân sau vụ việc cũng trở về TP HCM tiếp tục công việc. Ở quê nhà chỉ còn lại bà Cút, người mẹ già nua suốt ngày khóc than cho số phận hẩm hiu của con gái.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.