Chết hụt 6 lần trước khi lên máy bay mất tích

Ngay từ khi còn nhỏ, ông Liu luôn bị cái chết rình rập nhưng lần nào cũng thoát nạn một cách thần kỳ.

Nhà thư pháp Liu Rusheng (77 tuổi, sống ở Nam Kinh tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã có mặt trên chuyến bay định mệnh của hãng Malaysia Airlines hôm thứ 7 tuần trước, khi cùng vợ là bà Bao Yuanhua (63 tuổi) quay trở lại Bắc Kinh sau một triển lãm thư pháp kéo dài 3 ngày ở Kuala Lumpur.

Ông Liu từng chia sẻ trên báo năm 2006 rằng, trong cuộc đời mình, ông từng thoát chết tổng cộng 6 lần. Lần đầu tiên, ông sống sót ngoạn mục trong chính căn nhà mình từ khi là một đứa trẻ trong thời kỳ Thế chiến 2. Với 4 đứa con trong nhà, cha mẹ ông không còn lựa chọn nào khác là đành bỏ lại ông ở nhà, mỗi khi quân Nhật tấn công khu làng. Dù rất mong manh nhưng cha mẹ ông luôn hy vọng rằng đứa trẻ Liu khi đó sẽ không bị giết hại. Thật đáng kinh ngạc rằng lần nào sau khi họ trở về, ông Liu cũng vẫn còn sống.

Ông Liu và vợ hạnh phúc bên nhau.

Lần thứ 2, khi vừa mới biết đi xe đạp, ông Liu đã đâm phải một chiếc xe tải và mắc kẹt dưới gầm xe. Ông bị kéo lê một đoạn nhưng sức khỏe không bị tổn hại nghiêm trọng. Lần thứ 3, khi đi bơi với một vài người bạn, ông Liu suýt bị chết đuối.

Ở tuổi trưởng thành, ông Liu chịu đựng nhiều cơn đau tim nguy hiểm đến tính mạng: một lần khi ông đang tham gia quân đội vào năm 1971 và sau đó là trên chuyến tàu đến Đôn Hoàng năm 1982. Lần thứ 6, vào năm 1993, ông bị một cơn đau tim dữ dội tại nhà và tưởng như không qua khỏi nhưng may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Theo The Star, trải qua hết vận may này tới vận may khác, ông đã viết: "Sau khi thoát chết nhiều lần, tôi cảm thấy nên tận hưởng cuộc sống này nhiều hơn". Ông luôn mang theo bên mình một con dấu có khắc dòng chữ với đại ý: "Cầu Trời phù hộ cho con".

Sau 3 ngày tìm kiếm, tung tích chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines mang số hiệu MH370, khởi hành từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vẫn chưa được tìm thấy.

SuZi Nguyễn