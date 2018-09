Cháy trong khu đô thị, một bé gái tử vong

Cột khói bao trùm dãy nhà tạm dành cho công nhân tại dự án đô thị mới An Hưng (Hà Nội) khiến một người bị thương và một cháu bé tử vong.

Sáng nay, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể bé gái chừng 3 tuổi, chết cháy bên trong khu nhà tạm bị hỏa hoạn.

Trước đó, chiều 8/12, khu nhà tạm B2 và B4 dành cho công nhân dự án khu đô thị mới An Hưng (La Khê, Hà Đông) xảy ra cháy khiến khói đen bốc cao cả chục mét. Ngọn lửa bao trùm gần 500 m2 diện tích nhà lợp bằng mái tôn. Khói đen cuộn vào tòa nhà cao tầng, nơi có hàng chục công nhân đang thi công.

Một phần khu nhà tạm bị đổ sập. Ảnh: Phương Sơn.

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy có một phụ nữ đang nấu ăn. Người này cũng vội vã thoát ra ngoài nên chỉ bị ngạt khói và thương nhẹ. Chừng 20 phút sau lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy nhưng khu nhà tạm lợp mái tôn 2 tầng bị lửa thiêu làm sập một phần.

Hai xe máy và một xe đạp để ở gần đó cũng bị cháy trơ khung sắt. Bé gái chừng 3 tuổi, con của một công nhân đã tử vong trong đám cháy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện gần khu đun nấu.

Hai xe máy của công nhân để gần khu nhà tạm bị thiêu rụi. Ảnh: Phương Sơn

Dự án đô thị mới An Hưng do Công ty CP Đầu tư xây dựng An Hưng làm chủ đầu tư trên diện tích gần 30 ha.

