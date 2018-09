Cháy lớn ở nhà của 'cậu ấm hiếp dâm'

Hiếp dâm bé gái 14 tuổi nhưng Tuấn vẫn được thả cho về. Sau đó ít ngày, nhà anh ta xảy ra cháy lớn.

Chiều 22/6, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở cơ sở sản xuất Tân Ngọc Phượng chuyên sản xuất tương ớt lớn nhất TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Theo những người chứng kiến vụ cháy, khoảng gần 18h, người nhà phát hiện đám cháy bốc ra từ phòng khách của một căn nhà phía trái. Sau đó, lửa lan nhanh với nhiều tiếng nổ chát chúa. Cảnh sát đưa 5 xe chữa cháy đến hiện trường. Nhiều chiến sĩ đã lội xuống kênh để bơm nước chữa cháy nhưng đám cháy quá lớn. Đến 20h, đám cháy mới được được khống chế.

Hiện trường vụ cháy.

Dãy nhà gồm 3 căn xây liền kề tại xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho. Đây là nhà của cha mẹ nam thanh niên Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1987, ngụ tại TP Mỹ Tho) - người bị tố cáo hiếp dâm trẻ em ngày 13/6.

Quen biết em Tú (14 tuổi) qua mạng nên chiều 13/6, Tuấn lái ôtô đến nhà rủ cô bé đi uống cà phê, tuy nhiên sau đó lại giở trò đồi bại ngay trên xe. Tuấn khóa cửa xe rồi dùng vũ lực để cưỡng bức nhưng bị cô bé chống cự quyết liệt bằng cách cào cấu vào người. Sau đó, nạn nhân mở được cửa xe bỏ chạy và điện thoại cầu cứu người thân đưa đến công an trình báo.

Một lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang xác nhận công an có đưa Tú đến khám trong đêm và bác sĩ phát hiện nạn nhân “bị rách màng trinh dấu mới, có rỉ ít máu”.

Tối 13/6, Công an TP Mỹ Tho đã tạm giữ Nguyễn Thanh Tuấn để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Đến chiều 14/6, Công an có văn bản đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp nhưng đã bị từ chối. Vì thế đêm 15/6, Công an TP Mỹ Tho đã cho gia đình bảo lãnh Tuấn về nhà.

Nghi can Nguyễn Thanh Tuấn dù có dấu hiệu phạm tội rõ ràng nhưng vẫn được bảo lãnh về nhà.

Tuấn nói: “Lúc đó, tôi cho xe đậu lại rồi ôm hôn Tú nhưng bị đẩy ra. Tôi tiếp tục sờ mó và cũng bị Tú phản ứng nên vung tay dọa đánh... Sau đó, Tú chống trả rồi mở cửa bỏ đi”. Khi công an đưa Tuấn đi giám định thì bác sĩ ghi nhận có 2 vết cào cấu phía trên chân mày trái và bên trái cánh mũi.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã đưa nạn nhân đi giám định và kết quả cho thấy có rất nhiều vết bầm trên thân thể. Theo nạn nhân, những vết bầm này do bị Tuấn dùng vũ lực cưỡng ép giao cấu.

Theo ý kiến của luật sư cùng điều tra viên tỉnh Tiền Giang, dấu hiệu phạm tội của Tuấn đã rõ ràng.

