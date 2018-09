Cháy cơ sở kinh doanh vàng mã, 2 bé tử vong

Mải di tản đồ chạy lửa, chữa cháy, vợ chồng chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh vàng mã ở Hải Phòng đã quên mất con trai và cháu ngoại đang ngủ trên gác.

Lực lượng cảnh sát Hải Phòng dập lửa tại cơ sở sản xuất và kinh doanh vàng mã của vợ chồng anh Thanh ở xã Quốc Tuấn, huyện An Lão.

Khoảng 9h30 ngày 24/7, hỏa hoạn xảy ra tại gia đình anh chị Nguyễn Văn Thanh (49 tuổi) trú thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, (Hải Phòng) khiến hai cháu bé là hai cậu cháu tử vong.

Theo nhà chức trách, vợ chồng anh Thanh cùng một số người làm công đang làm vàng mã ở tầng 1 thì thấy lửa bùng phát ở cuối nhà, rồi bén nhanh sang toàn bộ số vàng để cạnh đó. Thấy vậy, vợ chồng chủ nhà cùng mọi người vội vàng chuyển đồ đạc ra khỏi nhà và dập lửa mà quên mất 2 cháu Đỗ Hoàng Anh (11 tuổi, con chủ nhà) và cháu Nguyễn Văn Huy (6 tuổi, cháu gọi Anh bằng cậu) đang ngủ ở trên gác.

Khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ ngôi nhà, vợ chồng anh Thanh mới hoảng hốt lao vào biển lửa để cứu con nhưng không kịp.

Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Hải Phòng đã huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Khi ngọn lửa đã giảm, các chiến sĩ lao lên tầng 2 ngôi nhà, phát hiện bé Anh và Huy tử vong ở chiếu nghỉ cầu thang nơi cửa phòng ngủ.

"Đến cuối giờ chiều, hiện trường vụ cháy vẫn bốc hơi nóng cùng khói độc nên công tác khám nghiệm tìm nguyên nhân phải chuyển sang ngày mai", ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão, cho hay.

Đại diện UBND thành phố Hải Phòng, huyện và xã đã đến chia sẻ nỗi đau với gia đình anh Thanh, hỗ trợ 17 triệu đồng với mỗi nạn nhân tử vong.

Đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thứ hai ở huyện An Lão trong 20 năm trở lại đây. Vụ trước đó xảy ra ngày 29/7/2011 tại xưởng may gia công mũ, giày xã Tân Dân, An Lão khiến 13 công nhân chết cháy và 25 công nhân khác bỏng 24-90% cơ thể. Nguyên nhân do thợ hàn thi công bất cẩn gây ra.

Theo VnExpress