Cháu mất tích, xác dì lõa thể trên bãi biển

Kim đưa cháu gái sang nhà họ hàng chơi nhưng không về. Xác cô được tìm thấy bên bờ biển còn đứa cháu thì mất tích.

Trước bàn thờ con gái xấu số, bà Phạm Thị Liên (sinh năm 1958, ngụ thôn Phú Nghĩa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) khóc nấc. Bà nghẹn ngào cho biết, khoảng 15h ngày 3/10, con gái bà là Đặng Thị Kim (sinh năm 1995) xin phép mẹ đi chơi nhà một người họ hàng ngụ xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân. Sau khi được mẹ đồng ý, Kim lấy xe máy chở theo bé Trần Thị Lê Vi (4 tuổi) là cháu ruột của mình đi cùng.

Đến tối không thấy con gái và cháu về, gia đình bà Liên lo lắng vội tỏa đi tìm. Người họ hàng của Kim ở xã Cương Gián cho biết, sau khi sang chơi, tới khoảng hơn 17h, Kim đã về. “Cả nhà lại tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bất cứ dấu vết nào. Chúng tôi nghĩ có thể con gái ghé thăm bạn bè nên ghé qua khắp những nhà bạn bè con tôi có thể đến nhưng đến tối vẫn bặt vô âm tín. Ai cũng lo lắng, hoảng loạn”, bà mẹ nhớ lại.

Nơi phát hiện xác của nạn nhân.

Sáng ngày 4/10, gia đình trình báo công an về sự mất tích của con gái và đứa cháu. Chiếc xe máy Kim đi mới mua nên chưa có biển số, số điện thoại cô mới đổi không ai biết. Đồng thời với việc trình báo công an, các thành viên trong gia đình nạn nhân tiếp tục chia nhau đi dọc con đường từ xã Cương Gián về nhà.

Đến khoảng 16h, công an phát hiện một chiếc xe máy cùng nhãn hiệu với chiếc xe của nạn nhân, không có biển số ở một cửa sông trên địa bàn xã Cương Gián. Trong cốp xe lúc đó có hai chiếc mũ bảo hiểm và ít vỏ sò.

Vợ chồng bà Liên cùng các con đến nhận dạng thì đúng là chiếc xe và mũ bảo hiểm của gia đình mình. Lúc được phát hiện hai bánh xe bị nước ngập gần hết, tuy nhiên xe không bị đổ. Đến khoảng 7h sáng ngày hôm sau, người thân của Kim phát hiện thấy xác thiếu nữ trên bãi biển cách vị trí chiếc xe khoảng 3 km. Nạn nhân trong tư thế nằm ngửa, không mảnh vải che thân.

Nhiều nghi vấn cho rằng nạn nhân bị hiếp dâm rồi bị giết để phi tang. Một hướng nghi ngờ khác cho rằng cô gái đi tắm biển rồi chết đuối.

Bé Vi đã mất tích sau cuộc đi dạo cùng người dì xấu số.

Anh trai nạn nhân cho biết: “Đằng sau cái chết của em gái tôi có rất nhiều uẩn khúc. Em tôi bơi khá giỏi, nước biển ở đây cũng không sâu lắm nên khả năng bị chết đuối là khó có thể xảy ra. Hơn nữa, nếu chết đuối thì không tự nhiên dạt lên bãi cỏ được. Ngoài ra tại sao chiếc xe máy lại nằm cách xác em tôi đến tận 3 km. Không lẽ nó để xe ở đó rồi đi bộ đến bãi biển, điều này rất vô lý. Rất có thể em tôi đã bị kẻ xấu giết hại rồi đem chiếc xe đi giấu, hoặc là bị bọn chúng khống chế bắt đến đây để hãm hại”.

Theo những người dân đi biển chứng kiến, xác nạn nhân thì hai chân cô bé nằm hình chữ V, không giống người bị sóng cuốn bởi nếu bị sóng đánh vào bờ thì hai chân phải xoay úp sấp xuống. Tóc của nạn nhân thì cuộn dài ra phía sau, không hề bị rối, không giống với việc bị nước cuốn đi.

Đặc biệt, trên trán nạn nhân có một vết hằn dài khoảng 6cm; bàn tay bàn chân nạn nhân có màu hồng chứ không tím ngắt như những người bị ngâm nước. Từ những điều nghi vấn này gia đình nạn nhân nghi ngờ đây là một vụ án mạng.

Nghi án đã gây chấn động mạnh trong dư luận bởi xưa nay ở đây chưa bao giờ xảy ra một vụ việc kinh hoàng như vậy. Dân làng đều mong sớm tìm ra nguyên nhân cái chết của cô gái tội nghiệp và tìm thấy cháu bé.

Mẹ nạn nhân bị sốc nặng sau cái chết của con gái.

Nạn nhân đang học lớp 12 ở TP Đà Nẵng, mới về thăm nhà được gần một tháng nay. Mẹ cô bé tâm sự, năm Kim học lớp 9, cô bé có nhiều biểu hiện của bệnh trầm cảm, do đó gia đình đã đưa vào Đà Nẵng ở nhờ nhà một người họ hàng để Kim học tập và chữa bệnh. Từ đó tình trạng bệnh tình của Kim tiến triển tốt hơn, học tập tốt hơn. Dịp vừa rồi, Kim được gia đình đón về thăm nhà, không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng

Cháu bé đi cùng Kim là con người chị gái của nạn nhân. Người này vừa sinh thêm đứa thứ hai; sinh mổ nên sức khỏe rất yếu. Hiện nay gia đình vẫn giấu sự mất tích của đứa con, không cho người mẹ này biết. Bà Liên chia sẻ: “Con gái tôi chết oan uổng quá. Giờ đây gia đình tôi chỉ mong tìm được đứa cháu ngoại, nó mới có 4 tuổi, đã biết gì đâu”.

Ông Nguyễn Văn Dũng, công an xã Thạch Bằng cho biết, sau khi gia đình bà Liên trình báo sự việc mất tích của con gái và đứa cháu, công an xã đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên cơ quan công an huyện và cùng với gia đình tổ chức tìm kiếm. Nhận rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an huyện Lộc Hà đang phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên nạn nhân đã được thay đổi