Cháu bé bị mắc kẹt khi đi thang cuốn ở Hà Nội

Theo ông Phạm Văn Hiến, chuyên gia về kỹ năng an toàn tại một công ty của Hàn Quốc ở Việt Nam, thang cuốn là sản phẩm đã hoàn thiện, tiện nghi và không thể khuyến cáo người dùng cần bước rón rén chỗ này hay cứ thoải mái đứng chỗ kia... trên cùng một chiếc thang. Thay vào đó, để đảm bảo an toàn, hãy thay đổi văn hóa sử dụng các thiết bị công cộng: Quan sát và tuân thủ đúng các biển báo, quy định. Ông cho rằng, để đảm bảo an toàn, người sử dụng thang cuốn cần lưu ý: Với trẻ dưới 6 tuổi nên được người lớn bế khi di chuyển bằng thang cuốn, kiểm soát không cho trẻ dùng que chọc vào các khe kỹ thuật. Việc đi guốc cao của chị em cũng cần chú ý. Gót nhọn của giày có thể bị vướng vào rãnh kỹ thuật, làm người dùng bị ngã, cuốn vào thang.