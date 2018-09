Chập điện, nam thanh niên tử vong khi sạc điện thoại

Nhân viên kéo cáp quăng dây qua đường điện cao thế gây chập điện, một nam thanh niên tử vong do bị phóng điện lúc đang sạc điện thoại.

Khoảng 15h chiều 20/5, hai nhân viên của một tập đoàn viễn thông quăng dây cáp qua đường điện 110kv phía trên số nhà 158 Đoàn Phú Tứ (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Sự cố đã xảy ra khi dây cáp vắt ngang đường điện cao thế.

Công an quận Liên Chiểu đang phong tỏa hiện trường những nhà bị hư hại nặng sau vụ chập điện để điều tra vụ việc.

"Tiếng nổ lớn như tiếng bom, rung chuyển nhiều đồ đạc trong phòng. Tôi đang ngồi dưới nền gạch cầm chuột máy tính để lướt web thấy điện phóng xuyên qua mái tôn, bắn tia lửa xuống xung quanh người. Liền sau đó, máy tính và hai chiếc quạt trong phòng bị nổ, hư hỏng hoàn toàn", sinh viên Nguyễn Đình Thiệu, thuê trọ cạnh nơi chập điện, kể.

Anh Thiệu vội mở cửa chạy thoát ra. Hàng trăm người dân trong tình cảnh tương tự đang hoảng loạn tụ tập ngoài đường. "Anh Đỗ Minh Tấn ở cùng dãy trọ với tôi bị thiêu rụi hết máy tính, giấy tờ, quần áo", anh Thiệu nói và cho biết sau tiếng nổ, khói cùng mùi khét lẹt bốc ra từ hàng trăm nóc nhà vì đồ điện bị hỏng.

Công an tìm cách gỡ dây cáp đang vướng trên đường điện cao thế.

Vụ phóng điện khiến anh Bùi Phúc Hiệp (26 tuổi, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) tử vong tại chỗ. Theo lời nhân chứng, anh Hiệp ra quán nhậu số 103 Đoàn Phú Tứ (cách nơi phát ra tiếng nổ khoảng 200m) nhờ sạc pin điện thoại. Trong lúc sạc pin, Hiệp vẫn cầm điện thoại và bị giật văng từ ghế sắt xuống đất, chủ quán nhậu cho biết.

Khoảng 50 công an quận Liên Chiểu có mặt phong tỏa toàn bộ khu vực dân cư bị phóng điện. Phía trên mái nhà số 158 Đoàn Phú Tứ vẫn còn nguyên dây cáp vắt ngang đường điện cao thế. Đại điện tập đoàn viễn thông có mặt phối hợp với công an thống kê tài sản của người dân bị thiệt hại.

Hiện trường nơi anh Hiệp bị hất văng từ trên ghế sắt xuống đất, khi cầm điện thoại sạc pin.

Đến 20h, khu vực này với khoảng 300 nóc nhà vẫn chưa được nối điện lại, dù hàng trăm nhân viên điện lực đến xử lý sự cố.

Thượng tá Mai Bảy, Trưởng đội Điều tra tổng hợp công an quận Liên Chiểu, cho biết: "Nguyên nhân ban đầu là do nhân viên viễn thông để dây cáp vướng vào đường điện cao thế, dẫn đến chập điện gây cháy, nổ. Do nhiều nhà dân bị ảnh hưởng, tài sản bị hư hại nên việc thống kê để có phương án bồi thường vẫn đang được tiến hành".

VnExpress