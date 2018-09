Chàng trai đa tài tự tin vì 'là gay'

'Đối với tôi, giới tính này là một sự ban ơn từ trời đất. Không vì sự ban ơn này thì tôi nghĩ mình đã không được như ngày hôm nay', Võ Như Lộc tâm sự.

Không khó để biết Võ Như Lộc (27 tuổi, nhân viên Công ty Sendo, Tập đoàn FPT, làm việc tại TP HCM) là gay ngay lần đầu gặp mặt. Không ngại ngùng che giấu, ngược lại, anh rất thẳng thắn và vui vẻ bày tỏ con người mình. Lộc luôn nở nụ cười trên môi nhưng đằng sau cái vẻ hóm hỉnh có đôi lúc tưng tửng của anh là một trái tim đàn ông khao khát được yêu.

Ngay từ lúc còn bé, Lộc đã chơi trò búp bê. Không chỉ thế, cậu còn có thể ngồi hàng giờ vẽ vẽ tô tô những gương mặt búp bê do chính mình tạo nên từ bút giấy. Rồi từ may quần áo cho đồ chơi, Lộc đã có thể tự mình may đồ cho em bé thật từ những chiếc áo gối cũ và quần áo đã bỏ đi. Đỉnh điểm là năm lớp 4 khi cậu nhận ra mình có cảm xúc với con trai. Điều đó đến thật tự nhiên như hơi thở, Lộc biết mình là ai.

Võ Như Lộc luôn tự tin sống là chính mình và tự hào khẳng định: "Tôi là gay".

Mối tình đầu đến vào năm lớp 9 và anh đã yêu đơn phương. Người bạn trong mộng của Lộc không thích con trai. Anh biết thế, nhưng vẫn lặng lẽ yêu và chăm sóc người ấy.

Đối diện với giới tính thật, Lộc bảo, người xung quanh có kẻ cảm thông, có người dè bỉu nhưng anh mặc kệ, hãy cứ là mình trước đã, tới đâu thì tới. Thậm chí, khi người khác gọi “pê đê”, anh thừa nhận, mình thích thế. “Bởi đấy mới là tôi”, anh nói.

“Nếu sống khép kín với chính mình thì tôi có phát triển được không? Tôi đã hỏi mình hàng nghìn lần như thế. Câu trả lời lúc nào cũng là “không”. Tôi quyết định sống cho bản thân mình”, anh thổ lộ.

Kể từ giây phút đó, Lộc không còn sợ hãi nữa. Anh làm tất cả mọi thứ mình thích: vẽ, cắm hoa, làm hoa giấy, hát, ca múa, lên ý tưởng cho bất cứ hình thức nào. Thiết kế thời trang và trang điểm là hai đam mê cuốn hút Lộc nhất.

Lộc rời Nha Trang vào Sài Gòn mùa hè năm 2006. Cha mẹ chưa hề đề cập chính thức về vấn đề giới tính nhưng anh biết ông bà đã âm thầm dõi theo anh và biết con trai mình là ai. Nhưng cả hai đã chưa bao giờ ngăn cản Lộc làm điều gì khác với con người anh. Họ để anh tự quyết định cuộc sống của mình. “Có đôi lúc cha mẹ cũng la rầy bảo tôi phải nam tính lên một chút. Nói vậy thôi chứ có lẽ ông bà cũng chỉ là mắng yêu", Lộc cười bảo.

Hiểu con trai đã tự bước qua cái bóng của chính mình, đấng sinh thành tin tưởng anh cũng sẽ sống tự lập nơi đất khách. Vừa là sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông, anh vừa tự mình mày mò, tích lũy thêm kinh nghiệm trang điểm và không quên ấp ủ những bộ sưu tập thời trang. Khi vừa lấy tấm bằng đại học cũng đồng thời là lúc Lộc có chiếc bằng thiết kế trong tay.

Lộc rất "đắt sô" khi được chị em trong công ty nhờ trang điểm trong các hoạt động phong trào.

Đa tài và có nhiều đam mê, anh quyết định thử sức với đa dạng công việc khác nhau. Năm 2010, Lộc bắt đầu đi làm từ vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng. Sau khi trải qua các công việc vận hành và marketing, năm 2014, Lộc trở thành cán bộ hành chính và tổng hội.

Với đôi tay khéo léo và đầu óc đầy ắp ý tưởng, anh luôn làm những người xung quanh mình trầm trồ và thích thú với mỗi sản phẩm. “Thích là một lẽ, đam mê là một lẽ nhưng nhiệt huyết và tinh thần mới quyết định kết quả”, Lộc nói chắc nịch.

Anh tâm sự, bản thân chưa bao giờ sống khác với mình nhưng không phải ở môi trường nào anh cũng có thể tự do làm điều đó. "Môi trường hiện tại là nơi tôi được tự do là mình, có thể ăn mặc theo gu của mình và thể hiện tính cách cá nhân của mình”, anh chia sẻ. Cho dù tất nhiên, anh cũng nhận không ít lời xì xầm trước sau về giới tính của mình.

“Tôi thuộc giới tính thứ ba và tôi khẳng định đây không phải là bệnh. Chuyện này đơn giản là vấn đề sinh lý. Thành phần nào cũng có thể làm cho xã hội tốt lên hay xấu đi. Đừng bao giờ lấy giới tính ra để đong đếm. Có chăng việc trai hay gái sẽ quyết định xã hội tốt hơn?... Đối với tôi, giới tính của mình là một sự ban ơn từ trời đất. Không vì sự ban ơn này thì tôi nghĩ mình đã không được như ngày hôm nay”, Lộc nói.

Tùng Dương