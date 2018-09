Cha nghi can vụ thảm sát bị tai nạn, mẹ đòi chết

Mải suy nghĩ về vụ án của con trai, cha Tiến đã mất tập trung, tông xe vào cầu còn mẹ Dương nhiều lần lao đầu vào tường đòi chết.

Ngày 12/7, cả gia đình nghi can Vũ Văn Tiến tập trung trong căn phòng trọ ở khu xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM để vừa lo vụ Tiến bị bắt vì gây ra vụ thảm sát tại nhà chủ xưởng gỗ ở Chơn Thành (Bình Phước) vừa lo việc cha của nghi can này tai nạn trong lúc đi trên đường.

Trước đó, do lo lắng, mải suy nghĩ về việc con trai mình gây ra tội ác tày trời, tham gia vào vụ trọng án giết 6 người ở Bình Phước nên trên đường đi làm về cha của nghi can Vũ Văn Tiến đã mất tập trung, lái xe đâm vào cầu.

Sau khi tông xe, ông này bất tỉnh một lúc lâu nhưng may mắn được người dân phát hiện và đưa về nhà. Sau vụ việc, nạn nhân bị trầy xước, mắt trái đỏ bầm, vùng da quanh mắt trầy xước nhiều, chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Cha của Tiến là bộ đội phục viên và đang chỉ huy đội bảo vệ. Do làm công nhân bảo vệ nên thời gian ở phòng không cố định, có đêm thì về phòng, đêm thì ở lại chỗ làm nên không hay biết giờ giấc đi lại của con.

Khu phòng trọ của gia đình nghi can Vũ Văn Tiến.

Tương tự, khi hay tin con trai bị bắt, mẹ của nghi can Nguyễn Hải Dương cũng chết lặng, nhiều lần lao đầu vào tường, nền nhà đòi quyên sinh vì quá đau đớn. Căn nhà của gia đình tại ấp xã Kiến An, huyện Chợ Mới (An Giang) hiện cũng đã khoá chặt cửa không tiếp bất kỳ ai.

Trước đó, khoảng 7h ngày 7/7, gia đình ông Lê Văn Mỹ (trú tại huyện Chơn Thành, Bình Phước) được phát hiện tử vong với vết cắt ở cổ, tổng cộng có 6 nạn nhân bao gồm ông Lê Văn Mỹ, vợ là bà Nguyễn Thị Ánh Nga, con trai Lê Quốc Anh, con gái Lê Thị Ánh Linh cùng hai cháu.

Ngày 10/7, cơ quan điều tra bắt được 2 nghi can là Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi) sau tiến trình điều tra bước đầu vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) tại căn biệt thự sát quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, Chơn Thành).

Khai nhận với cơ quan, Dương cho biết có quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ) nhưng bị gia đình ngăn cản. Thời gian gần đây Dương nảy sinh ý định cướp tài sản của gia đình người yêu cũ vì biết họ rất giàu có.

Theo Công An TP HCM