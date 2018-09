Cha kẻ giết bạn vứt xác thấy nhục nhã vì tội ác của con

'Nếu chẳng may nó nhận hình phạt nặng nhất thì tôi sẽ không nhận xác nó về đâu', cha hung thủ chua chát nói.

Thời gian qua đối với gia đình Nguyễn Kim An (sinh năm 1995 ngụ tại xóm 4, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) thật nặng nề và nhiều đau khổ bởi hung tin con em họ đã gây ra vụ việc tày đình, dã man khi giết bạn thân là Lư Vĩnh Đạt (sinh năm 1996, trú tại quận Bình Tân, TP HCM). Nhiều thành viên trong gia đình và họ hàng, thầy cô giáo cũ của An đều sốc sau khi cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp An để phục vụ điều tra vụ án.

Trong căn nhà cấp bốn đơn sơ, ông Nguyễn Kim Tân (bố đẻ An) hết đi ra lại đi vào vì đau buồn. Từ hôm biết thông tin trên báo chí, ông Tân chẳng buồn ăn cơm, nhiều lúc ông ngồi một mình, hút thuốc và khóc. Ông Tân cho biết, từ trước đến nay An vốn ngoan hiền, gia đình ông cũng chưa bao giờ dạy con điều phi pháp mà sống rất nề nếp.

Vẻ mặt não nề khi ngồi cạnh chồng, bà Nguyễn Thị Ngân tâm sự thêm: “Tiền học phí thì đầu năm chúng tôi đã đóng cho nó đầy đủ cả 12 tháng, giờ chỉ mới học có 6 tháng. Ngoài ra mỗi tháng còn gửi cho 2,5 triệu tiền ăn uống, anh chị nó còn cho thêm nữa. Nó không phải là đứa ăn chơi, tiêu pha phóng túng gì thì làm sao mà túng đến độ phải vay mượn nặng lãi như thông tin đã đưa được”. Nói đoạn, bà Ngân còn đưa thông tin những lần chuyển tiền cho An thông qua chi nhánh ngân hàng tại thị trấn Lạc Tánh để chứng minh.

Theo lời kể của ông Tân, trước khi phát hiện xác chết của em Đạt, cơ quan công an đã triệu tập An lên lấy lời khai với tư cách là bạn thân của Đạt. Thời điểm này, ông Tân bất ngờ nhận được điện thoại của An.

Khung cảnh nhà An sau ngày biết tin con gây ra tội ác tày trời.

Trong cuộc nói chuyện vỏn vẹn chưa đầy 2 phút, An cho biết hiện tâm trạng không được ổn định. Khi kết thúc cuộc điện thoai, An nhắn với ông Tân: “Con muốn xin lời khuyên của bố, khi khác con sẽ gọi lại”. Đoán con trai có chuyện muốn nói nhưng vì điều kiện xa xôi, lại tuổi cao sức yếu nên ông Tân đã bảo con trai lớn (anh trai An) vào xem thế nào.

Đến ngày 8/3, khi An chuyển nhà trọ thì anh trai của An tìm đến. Theo lời kể lại của anh trai An, khi gặp em tại phòng trọ mới đã khéo léo chuyển lời của bố tới An. Thấy em trai vẫn bình thản, ăn ngủ như thường ngày nên anh trai An cũng bình tâm và gọi điện về cho ông Tân nói An không sao.

Khi Cơ quan điều tra Công an TP HCM ra lệnh bắt khẩn cấp An, lúc này một người hàng xóm chạy sang cầm chiếc điện thoại có tin tức này đưa cho ông Tân xem. Ông Tân nói: “Đến tôi, khi đọc tin tức trên báo cũng thấy căm phẫn nữa là... Nếu thực sự mà nó giết bạn tống tiền thì nó có bị tử hình tôi cũng không nhận xác nó về mai táng. Vì đó không chỉ là nỗi nhục của gia đình mà còn của dòng họ”.

Gia đình ông Tân, bà Ngân thuộc diện khó khăn của xóm 4. Gia đình không có ruộng, rẫy nên vợ chồng ông quanh năm chỉ biết đi làm thuê. Ông bà còn nuôi thêm chim cút để bán. Vợ chồng ông Tân có 4 người con, An là con út. Mặc dù gia đình khó khăn nhưng tất cả các con đều được ông bà chăm lo cho ăn học đến nơi đến chốn. Từ nhỏ An đã rất chăm ngoan, ngoài giờ đi học An còn lo phụ giúp bố mẹ đi đóng vỏ trấu, làm bất cứ việc gì trong nhà mà không nề hà nặng nhọc.

Ông Tân tâm sự: “Tôi không nghĩ một mình thằng An lại có thể thực hiện một việc dã man như vậy. Nhiều lời khai của nó tôi thấy còn nhiều mâu thuẫn nên tôi cho rằng có thể có ai đó bắt ép nó nhận toàn bộ tội lỗi mà thôi”.

Trong khi đó, các cô thầy và bạn học của An tại trường THPT Lạc Tánh đều bàng hoàng và bất ngờ. Một cô giáo từng chủ nhiệm An chia sẻ: “Ở trường An chưa bao giờ có sai phạm hay gây điều tiếng gì. Ba năm học cấp 3 An có học lực trung bình, hạnh kiểm khá. Hoạt động đoàn đội của An cũng khá sôi nổi và nhiệt tình. An từng đại diện cho trường đi thi giải Tin học trẻ toàn tỉnh vào năm học 2012-2013’’.

Các thầy cô giáo của An đều khẳng định sẽ theo dõi vụ việc sát sao và tin rằng An còn có đồng phạm chứ không thể nào một học sinh với bản tính ngoan hiền, được giáo dục lại nỡ gây ra thảm án chấn động cả nước như vậy.

Trước đó, khoảng 17h ngày 26/2, em Lư Vĩnh Đạt xin phép gia đình đi chơi với bạn rồi không trở về. Sáng hôm sau, cha mẹ Đạt nhận được tin nhắn con trai đã bị bắt cóc và đòi tiền chuộc nên đến Công an quận Bình Tân trình báo.

Sau 6 ngày Đạt mất tích, chiều 4/3 công nhân cầu cảng Tân Thuận 2 phát hiện xác một thanh niên trong bao xác rắn, 2 chân bị trói gập về phía đầu. Vì tử thi trương phình nên phải mất thêm 4 ngày nữa danh tính của Đạt mới được gia đình xác nhận.

Qua khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ, nhận định bạn thân của Lư Vĩnh Đạt (ngụ quận Bình Tân) là Nguyễn Kim An có liên quan đến vụ việc. Trưa 11/3, Công an quận Bình Tân (TP HCM) đã mời thanh niên này về trụ sở làm việc. Biết không thể chối tội, 16h cùng ngày An thừa nhận đã sát hại Đạt.

