Cha giẫm chết con vừa chào đời

Cho rằng đứa trẻ không phải con đẻ, nhất là khi người vợ cũng không thể khẳng định, Đinh Lanh giẫm chết đứa trẻ ngay sau khi cậu bé chào đời.

Những ngày qua, vụ việc người chồng Đinh Lanh (31 tuổi, người Ba Na, trú tại thôn Tung Ke, xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai) nghi ngờ vợ ngoại tình rồi sát hại con mới chào đời đã gây chấn động dư luận địa phương.

Chị Trần Thị Nhung (37 tuổi, người cùng làng) bức xúc cho biết: “Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Vậy mà không hiểu sao, người cha này lại táng tận lương tâm giẫm đạp con tới chết rồi cho vào bao tải giấu vào bụi cây để mọi người không phát hiện ra”.

Theo người dân, Đinh Lanh vốn là chàng trai hiền lành, chăm chỉ. Lanh rất ít khi uống rượu hay quậy phá và chí thú làm ăn. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, lại đông anh em nên tuổi thơ của anh ta vô cùng cơ cực. Khi lớn lên, Lanh cưới một cô gái cùng làng. Sống với nhau chưa được bao lâu, Lanh lại bị nhà vợ trả bò, trả heo và đuổi về nhà mẹ đẻ. Trong quan niệm của đồng bào Ba Na, một chàng trai bị nhà vợ trả lễ, đuổi về là sự sỉ nhục. Buồn chán, Đinh Lanh sinh tật rượu chè, tối ngày không thiết tha gì đến nương rẫy.

Phải mất một thời gian dài, cuộc sống của Lanh mới dần trở lại bình thường. Thương cha mẹ vất vả, Lanh lại quần quật đi làm thuê. Trong những lần đi làm thuê, Lanh quen Đinh Me, một cô sơn nữ dễ mến, nhà khá giả. Chỉ có điều, Đinh Me đã qua một đời chồng và có một đứa con riêng. Khi gặp Lanh, vì quý cái tính hiền hậu và chịu thương chịu khó của chàng trai nên Me quyết định bắt Lanh về làm chồng. Đều trải qua “một lần đò”, cặp trai gái dọn về sống với nhau từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa hề làm lễ cưới hỏi hay đăng ký kết hôn theo đúng thủ tục pháp luật.

Ngôi nhà xảy ra sự việc đau lòng.

Ban đầu, cuộc sống của vợ chồng Lanh khá hạnh phúc. Nhưng sau đó, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện khi Lanh thường xuyên tỏ ra ghen tuông. Mỗi khi đi làm về, nghe người ta nói vợ cười đàn ông khác là Lanh lại giận dữ.

Nhưng vì chưa một lần bắt được tận tay vợ có tình ý với người đàn ông khác nên Lanh đành nín nhịn. Mâu thuẫn, hờn ghen âm ỉ trong lòng càng ngày càng lớn khiến anh ta mù quáng. Anh thậm chí không tin cái thai vợ mang trong bụng là con mình.

Theo những người thân kể lại, cơn ghen của Lanh bùng phát bắt đầu từ việc anh ta nghi ngờ vợ thường xuyên gặp lại chồng cũ. Khi Me báo có thai, Lanh luôn nghi ngờ đó là sản phẩm của những cuộc gặp lén lút này. Để chắc chắn, Lanh nhiều lần gặng hỏi, buộc vợ phải khai ra sự thật. Thế nhưng giận chồng, Me chỉ một mực im lặng. Từ những nghi ngờ này, ngay khi con trai mới chào đời, Lanh đã giẫm đạp cháu bé đến chết.

Người dân làng Tung Ke kể lại, đêm 29 rạng sáng 30/6, Me chuyển dạ và sinh ra một bé trai kháu khỉnh. “Khi Me chuyển dạ thì trời đang mưa to. Nhà cô ấy lại ở cách khá xa những nhà khác trong làng nên không ai để ý. Sáng hôm sau, Me khóc sướt mướt rồi ôm một cái bọc quấn tấm choàng nhờ tôi mang đi chôn. Tôi mở ra kiểm tra thì thấy đó là một đứa bé mới sinh nhưng bị nhiều vết thương khác lạ. Sau đó, chính tay Lanh đã bỏ thằng bé vào một chiếc bao tải và mang ra lùm cây cách nhà khoảng chừng 50 mét để vào đó. Lanh còn giẫm thêm mấy cái nữa rồi mới vùi bé dưới gốc cây và kéo cành cây đậy lên”, chị Đinh Drô, hàng xóm gần nhà nạn nhân và cũng là nhân chứng trực tiếp của vụ việc kể lại.

Vụ việc trên đã khiến dư luận làng Tung Ke rúng động. Ai cũng tỏ ra căm phẫn trước hành động mất nhân tính của người cha này. Thế nhưng khi mọi người hỏi chuyện thì gã đàn ông độc ác này vẫn thản nhiên trả lời rằng: “Đứa trẻ đó không phải con tôi. Đinh Me đi với người khác nên mới sinh ra nó”.

Theo tục lệ của người Ba Na tại địa bàn, người phụ nữ đã có chồng mà quan hệ bất chính với người đàn ông khác và những đứa trẻ sinh ra không phải con của người chồng đang chung sống thì anh ta có quyền giẫm đạp đứa trẻ cho chết đi, trước sự chứng kiến của người vợ và dân làng. Khi được hỏi về sự việc đau lòng vừa xảy ra, Đinh Me cho biết: “Từ khi bắt Đinh Lanh về làm chồng, tôi hết sức khổ sở vì bản tính ghen tuông của anh ta. Vì cho rằng cái thai trong bụng tôi không phải con đẻ của mình nên trước khi cháu bé được sinh ra, Lanh đã dọa sẽ thủ tiêu cháu ngay sau khi chào đời”.

Me cho biết, chính cô cũng không thể khẳng định được đứa trẻ có phải là con của Lanh hay không. Do đó khi người chồng quyết tâm giết chết đứa bé, người mẹ cũng không phản đối. “Lúc ấy, mình cũng hoảng sợ lắm. Lanh luôn nghĩ đứa bé sinh ra không phải con anh ấy. Mình thừa nhận từng có lần đi với chồng cũ nên không cách nào giải thích. Nhưng danh chính ngôn thuận thì Lanh vẫn là cha đứa trẻ, sao lại hành động nhẫn tâm như vậy được. Mình nghĩ thế nên không ngăn cản.

Đinh Me buồn bã sau cái chết của con.

Hơn nữa, mình mới sinh con xong nên khắp người vẫn đau nhức, bước đi còn không nổi nữa. Chứng kiến Lanh giết con, mình cũng đành bất lực. Khi làm chuyện xấu xong, anh ta còn ép mình bọc con lại và nhờ người mang đi chôn. Nhưng vì mọi người biết chuyện hoảng sợ từ chối, Lanh đành tự mang con ra giấu vào bụi cây để khỏa lấp tội ác”, người mẹ nghẹn ngào kể.

Ngay khi thông tin lan ra, chính quyền xã Ayun đã vào cuộc xác minh và xác định đúng có sự việc trên xảy ra tại địa bàn. Việc đầu tiên, chính quyền địa phương vận động người thân, gia đình đưa cháu bé về chôn cất. Trong đám tang cháu bé xấu số, người mẹ như khóc ngất vì ân hận. “Giá như lúc ấy mình kiên quyết hơn, không vì sợ hãi cơn ghen tuông và luật tục của đồng bào thì con trai đã không bị Lanh giết hại”, Me tâm sự.

Ông Nguyễn Đình Đạt, Bí thư Đảng ủy xã Ayun, cho biết: “Sự việc diễn ra trong đêm nên không ai hay biết. Thời điểm chính quyền xã hay tin cử người xuống thì sự việc đã rồi. Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền xã đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp nhằm tìm ra cách giải quyết, để không còn những đứa trẻ sinh ra bị chết oan vì hủ tục lạ lùng này”.

Tục lệ lạc hậu này đã tồn tại ở đây từ lâu đời. 2 năm trước, chị Đinh Nai Huỳnh (Chủ tịch hội Phụ nữ xã Ayun) từng cứu sống một cháu bé thoát khỏi hủ tục này. “Chính quyền xã đang trong quá trình rà soát, xác minh lại từng sự việc cụ thể và sẽ trình cấp trên để xin ý kiến giải quyết. Sau đó, sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, đưa kiến thức pháp luật vào trong nhân dân, tránh trường hợp đáng tiếc tương tự xảy ra”, ông Đạt nhấn mạnh.

