Cha con chủ nhà hàng bị cảnh sát 'bắt cóc'

Vừa dừng ôtô trước cổng trường mầm non, hai cha con bị nhóm người khống chế lên ôtô đưa đi khiến người dân tưởng vụ bắt cóc.

Cổng trường nơi hai cha con bị "mời" đi làm việc. Ảnh: Thái Hà.

Sáng 26/8, cảnh sát nhận được tin báo ông chủ nhà hàng ở thị xã La Gi (Bình Thuận) lái ôtô đưa con 3 tuổi đến cổng trường mầm non thì bị ôtô chở 6 người chặn đầu. Nhóm này sau đó khống chế hai cha con lên xe của mình chạy về hướng TP HCM. Nhiều người chứng kiến vụ việc hoảng hốt, cho đây là vụ bắt cóc.

Cảnh sát địa phương và nhiều trinh sát Bộ Công an được huy động phong tỏa quốc lộ 55 và 1A, đuổi theo chiếc xe này.

Sau khi xác minh, Cục cảnh sát hình sự (C45B, Bộ Công an) cho biết, nhóm người bắt cha con chủ nhà hàng là tổ công tác của một đơn vị Công an TP Hà Nội. Do tình nghi chủ nhà hàng liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ nên "mời" về điều tra.

"Cách đưa nghi can về làm việc của tổ công tác khiến nhiều người dân lầm tưởng có vụ cướp xe, bắt cóc. Lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu họ tường trình về lý do bắt khẩn cấp này", một cán bộ C45B cho biết.

Quốc Thắng