Cậu em cặp song sinh Việt Đức sẽ được mổ sửa niệu đạo

Niệu đạo của Nguyễn Đức bị dị tật khiến nước tiểu ùn ứ và là nguyên nhân khiến thận anh bị ứ nước nghiêm trọng.

Phó giáo sư - Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) nơi Nguyễn Đức đang điều trị cho biết, các xét nghiệm cận lâm sàng và phát hiện Đức bị nhiễm trùng đường tiết niệu, thận trái ứ nước độ 3.

Nguyễn Đức được các bác sĩ điều trị trước khi phẫu thuật. Ảnh: N.N

Theo bác sĩ Hoàng, tình trạng nhiễm trùng đường niệu của người bệnh là do bế tắc niệu quản, đoạn niệu quản nối vào bàng quang. Nguyên nhân của tình trạng này có thể do bất thường bẩm sinh do cơ thể của Đức vốn dính liền với Nguyễn Việt ở đường tiết niệu khi chào đời.

Hiện tại, Đức được mở ống dẫn tiểu từ thận ra ngoài. "Sau khi tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân Nguyễn Đức được điều trị khỏi, chúng tôi sẽ hội chẩn trước khi phẫu thuật sửa lại bất thường ở niệu đạo. Ca mổ nhằm khôi phục lại chức năng tiểu tiện bình thường, đồng thời tránh các biến chứng do tình trạng bế tắc niệu quản gây nên", bác sĩ Hoàng nói.

Nguyễn Đức nhập viện ngày 6/3 trong tình trạng đau dữ dội ở thắt lưng. Trước đó sức khỏe anh hoàn toàn ổn định. Sau một tuần nằm viện điều trị, hiện Đức đã bớt đau tuy nhiên cơ thể vẫn còn yếu, phải tiểu tiện bằng ống.

Đức là người em trong cặp song sinh dính nhau Việt Đức. Hai anh em chào đời tại Sa Thầy, Kon Tum ngày 25/2/1981. Cả hai dính nhau phần bụng chậu, bộ phận sinh dục, hậu môn, có hai chân và một chân cụt. Ca phẫu thuật tách rời hai anh em diễn ra ngày 4/10/1988, trở thành dấu mốc son trong lịch sử y học Việt và được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới.

Ca mổ tách quy tụ đội ngũ giáo sư, bác sĩ hùng hậu đã thành công tốt đẹp sau 15 giờ diễn ra căng thẳng với 3 phẫu thuật viên chính là các Giáo sư - bác sĩ Trần Đông A, Trần Thành Trai và bác sĩ Văn Tần. Đức bị mất một chân sau ca mổ tuy nhiên sức khỏe ổn định, trong khi đó người anh Nguyễn Việt yếu dần rồi qua đời.

Thiên Chương