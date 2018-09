Cậu bé một tuổi ở Bình Dương thành tỷ phú

Huỳnh Hằng Hữu trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Đại Nam với khối tài sản khổng lồ.

Cậu bé Huỳnh Hằng Hữu, sinh ngày 21/9/2012, là con trai của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (54 tuổi, quê gốc Bình Định) và bà Nguyễn Phương Hằng, Chủ khu Du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Tối qua, tiệc thôi nôi của Huỳnh Hằng Hữu đã được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở TP HCM với khoảng 600 khách mời, chủ yếu thuộc "giới thượng lưu". Nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng đã tới góp vui. Một đại gia kinh doanh thời trang có tiếng ở Sài Gòn đánh giá đây là tiệc thôi nôi hoành tráng nhất ở đất Sài Gòn từ trước đến nay.

Huỳnh Hằng Hữu sẽ thực hiện ước nguyện làm từ thiện của bố mẹ.

Tại bữa tiệc, ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng chính thức tuyên bố trao cho con trai khối tài sản khổng lồ, ước tính trị giá hàng nghìn tỷ đồng, bao gồm: Khu du lịch Đại Nam, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu dân cư Dĩ An, Khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương) và Khu dân cư Bình Phước.

Cậu bé Huỳnh Hằng Hữu chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Đại Nam. Hai vợ chồng ông Dũng sẽ trực tiếp quản lý, chỉ đạo và điều hành công ty. Hội đồng giám sát gồm 10 thành viên do đích thân ông Dũng với cương vị là Tổng giám đốc điều hành, bà Nguyễn Phương Hằng làm Phó tổng giám đốc thứ nhất và ông Nguyễn Hữu Phước, người đã thân cận và gắn bó với ông Dũng trong suốt 30 năm qua làm Phó tổng giám đốc thứ 2.

Trước mắt, với toàn bộ khối tài sản khổng lồ đó, cậu bé Huỳnh Hằng Hữu phải tuân theo sự chỉ đạo của vợ chồng ông Dũng và Hội đồng giám sát gồm 10 thành viên cho đến khi cậu tròn 18 tuổi thì được quyết định riêng theo di chúc mà cha hoặc mẹ để lại. "Việc đề cử cho con trai giữ chức chủ tịch đã được sự thống nhất của cổ đông, hơn hết việc điều hành vẫn do vợ chồng tôi và các thành viên trong hội đồng giám sát”, ông Huỳnh Uy Dũng nói.

Cách đây không lâu, sau khi chính thức chia tay người vợ trước, ông cũng đã chia khối tài sản không nhỏ của mình cho vợ và 2 con trai. Hiện 2 người con của ông Dũng đều đã trưởng thành và thành đạt trên con đường làm ăn, kinh doanh.

Ông Huỳnh Uy Dũng cho biết, đây là thời điểm tốt nhất để cho con tài sản làm quỹ từ thiện vì vợ chồng ông không nợ nần bất cứ ai một đồng nào, kể cả ngân hàng. Đây là tài sản thật và ông cho con không phải để làm giàu cho con mà dẫn dắt con vào cõi Chân - Thiện - Mỹ. Ông Dũng cũng cho hay, một phần tài sản của ông đang ưu tiên đầu tư xây 17 ngôi đền Đại Nam Văn Hiến khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Số tài sản còn lại của quỹ từ thiện sẽ dành giúp đời và giúp người.

Huỳnh Hằng Hữu và bố mẹ trong tiệc thôi nôi ngày 21/9 tại TP HCM.

Trước đó, đầu tháng 6 vừa rồi, ông Dũng đã cho mở cửa cho du khách vào tham quan miễn phí khu đền dát vàng tại khu du lịch Đại Nam. Theo tính toán của nhiều người, do đây là công trình điểm nhấn và mang tính tâm linh nên thu hút rất đông du khách đến tham quan. Do đó việc mở cửa miễn phí tại đây cũng giảm bớt phần doanh thu của khu du lịch. Tuy nhiên ông Dũng đã quyết định mở cửa miễn phí vĩnh viễn để người dân khắp nơi đều có thể tự do ra vào cửa.



“Tôi được sinh ra và lớn lên ở miền Trung (Bình Định) rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nên từ nhỏ đã cảm được, chịu được cái nghèo khó, khó nhọc, thiếu thốn trăm bề. Chính vì thế, ngay từ lúc nhỏ ông đã luôn

luôn nỗ lực để sống, để tìm một lối thoát cho cuộc đời mình”, ông Dũng chia sẻ.



Với sự nghiệp hai bàn tay trắng ông Dũng cùng người vợ trước đã có một cơ ngơi, khối tài sản khổng lồ. Ông Dũng cũng từng là Tổng giám đốc Công ty Thanh Lễ, một doanh nghiệp uy tín tại Bình Dương. Ông được xem là người đi tiên phong với nhiều dự án đầu tư tiên được triển khai tại Bình Dương như khu công nghiệp Sóng Thần, xây dựng Tổng kho xăng dầu Thanh Lễ tại Thủ Dầu Một và phát triển hành loạt dự án mở rộng khu công nghiệp Sóng Thần, các khu dân cư.



Do gắn bó với người vợ cũng khởi nghiệp bằng nghề làm lò vôi nên ông Dũng được mọi người dân Đất Thủ (Thủ Dầu Một) biết đến cái tên Dũng “Lò vôi”. “Tôi đã làm việc rất chăm chỉ bằng cả trí tuệ và thể xác để có ngày hôm nay với bao nhiêu vinh, nhục, tủi hờn hòa lẫn sự mất mát. Với tuổi đời 54 tuổi, tôi cảm thấy mình không còn sức nữa. Điều hạnh phúc nhất là tôi đã tìm thấy một niềm tin cao cả nhất mà vợ chồng tôi đã thành tâm cầu xin cho tôi xin một đứa con trai để thay tôi thực hiện được ước nguyện…”, ông Huỳnh Uy Dũng tâm sự.

Công việc thiện nguyện đầu tiên cậu bé tỷ phú, Chủ tịch HĐQT Huỳnh Hằng Hữu, làm là tài trợ phẫu thuật tim cho 4 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn theo đề nghị của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương số tiền 261.000.000 đồng và tài trợ xây dựng phân xưởng thực hành Trung tâm dạy nghề người khuyết tật và trẻ mồ côi TP HCM 1.189.000.000 đồng.

Nguyệt Triều