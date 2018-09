Cậu bé chạy thoát khỏi mảng bê tông rơi cách đầu vài cm

Bé trai Trung Quốc kịp thời thoát nạn khi nhiều mảnh vỡ của một tòa chung cư cao tầng bất ngờ rơi xuống ngay sau lưng.

Cậu bé thoát chết trong gang tấc khi bị cả mảng bê tông rơi sát người him Tường chung cư ở tỉnh An Huy bị rơi vỡ do chất lượng kém

Một bé trai khoảng 10 tuổi ở thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy, may mắn an toàn sau khi những mảng tường của các tòa chung cư trong khu vực gia đình cậu sống bất ngờ bị bung ra và rơi từ trên cao xuống, The Paper đưa tin hôm 26/8.

Bé trai lưỡng lự trước khi chạy ra khỏi tòa nhà ngay lúc nhìn thấy các mảnh vỡ trên tường khu chung cư ở Bạng Phụ, tỉnh An Huy, rơi cuối tuần qua. Ảnh: Shine.

Đoạn video được chia sẻ trên trang Shine.cn của Thượng Hải cho thấy cậu bé do dự một chút trước khi quyết định chạy ra khỏi tòa nhà. Những tấm bê tông, vôi vữa rơi xuống chân bé trai, một trong số đó có kích thước rất lớn và chỉ cách đầu cậu bé vài cm.

Cùng lúc đó, một số cư dân ngồi hóng gió bên ngoài tòa nhà cũng thoát nạn khi nhìn thấy một phần của bức tường trên cao sắp rơi xuống.

Một tấm bê tông to rơi cách người bé trai chỉ vài cm. Ảnh: Shine.

Theo Anhui Net, có khoảng 30 tòa nhà trong khu dân cư này và tường của 6 tòa trong số đó bị bong tróc. Một phát ngôn viên của công ty bất động sản lý giải có thể vật liệu cách nhiệt bị hỏng khiến bức tường bị phồng lên và nứt vỡ.

Ông Wu Changfei, quản lý của Công ty Đầu tư Xây dựng Đô thị Bạng Phụ, cho hay những tòa chung cư trên được chính phủ Trung Quốc xây dựng cách đây 5 năm.

Tường ở khu chung cư thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy, bị rơi vỡ vài ngày trước. Ảnh: Shine.

Ông Wu cũng thừa nhận chất lượng của vật liệu cách nhiệt không đạt tiêu chuẩn. Hiện công ty xây dựng bắt đầu việc cải tạo, sửa chữa các tòa nhà bị hư hại.