Cậu bé bị ung thư trút hơi thở cuối khi nằm chờ mẹ trước cửa phòng tắm

Một người mẹ ở Mỹ đã vô cùng đau khổ khi chia sẻ hình ảnh cuối cùng của cậu con trai bị mắc căn bệnh hiếm gặp.

Bức ảnh lấy đi nước mắt của hàng triệu bà mẹ trên thế giới.

Vào năm 2015, bé Nolan Scully ở Maryland (Mỹ) được chẩn đoán mắc bệnh mô liên kết (Rhabdomyosarcoma), một loại ung thư mô rất hiếm gặp. Sau 18 tháng dũng cảm chiến đấu, Nolan đã từ giã cõi đời vào ngày 7/2 vừa qua.

Mẹ của Nolan, cô Ruth chia sẻ rằng vào những ngày cuối đời, cậu bé gần như không muốn rời khỏi mẹ mình một chút nào. Nolan được đưa đến bệnh viện khi cậu đã không thể ăn hay uống bất cứ thứ gì. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói với mẹ của cậu bé rằng tế bào ung thư đã lan rộng và không còn chữa được.

Nolan luôn muốn khi lớn lên sẽ trở thành cảnh sát.

Ruth sau đó đã phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là giải thích kết quả khám cho con trai của mình. Ruth thuật lại cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con:

"- Tôi: Nolan Ray, công việc của mẹ là gì?

- Nolan: Để giữ cho con được an toàn! (cười tươi)

- Tôi: Con yêu, mẹ không thể làm điều đó nữa. Cách duy nhất mẹ có thể giữ cho con được an toàn là ở trên thiên đường (trái tim tôi tan vỡ).

- Nolan: Vậy con sẽ tới thiên đường và chơi ở đó cho đến khi mẹ đến đúng không? Mẹ sẽ đến đó chứ mẹ?

- Tôi: Chắc chắn rồi! Con không thể bỏ lại mẹ một cách dễ dàng như vậy đâu!"

Ruth sau đó đã phải ký vào một biên bản "Không cứu chữa". Trong 36 tiếng tiếp theo, Nolan hầu như đều ngủ, thời gian tỉnh táo còn lại hai mẹ con cùng xem Youtube, chơi bắn súng và chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho mình.

"Chúng tôi nằm trên giường với nhau và Nolan còn tưởng tượng thằng bé muốn đám tang của mình ra sao, mọi người mặc gì. Thậm chí, thằng bé còn muốn mọi người luôn nhớ đến nó như một cảnh sát", Ruth nói.

Trong những phút cuối cùng, Ruth hỏi Nolan rằng cô đi tắm có được không và cậu bé đã đồng ý. Ruth tắm rất nhanh nhưng khi cô ra khỏi phòng tắm, các bác sĩ nói rằng lượng ôxy của Nolan đã giảm xuống rất thấp.

"Họ nói ngay khi cánh cửa phòng tắm đóng vào, thằng bé đã nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ sâu".

"Tôi chạy đến bên giường với con, đặt tay lên mặt thằng bé. Và rồi một phép màu mà tôi sẽ không bao giờ quên xảy ra. Thiên thần của tôi thở khẽ khàng, mở mắt ra, mỉm cười với tôi và nói: 'Con yêu mẹ'. Nolan quay mặt về phía tôi và qua đời lúc 11h54 phút khi tôi đang hát bài You are my sunshine".

Ruth đã rất hối hận khi đi tắm trước khi con của mình qua đời vài phút.

2 tháng sau khi Nolan mất, Ruth đã đăng hai bức ảnh lên mạng xã hội, một bức là cậu con trai của cô đang nằm trên sàn phòng tắm chờ mẹ, hai là tấm thảm trống không sau khi Nolan mất. "Tôi thường nhớ lại những gì mà cậu bé của tôi đã hoàn thành trong 4 năm ngắn ngủi và luôn nghĩ về những gì mà nó có thể thực hiện nếu sống được lâu hơn. Nhưng thật đáng buồn vì mắc ung thư khi còn quá bé nên cả thế giới và gia đình chúng tôi đã mất đi một cậu bé tràn ngập tình yêu thương", Ruth viết trên Facebook.

Câu chuyện về Nolan đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người và nhận được hàng trăm nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội.