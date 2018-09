Cậu bé 7 tuổi mắc bệnh nặng trở thành chú rể trong đám cưới cổ tích

Điều ước cuối cùng của cậu bé người Anh trở thành sự thật khi em được sánh bước cùng mẹ vào nhà thờ trong đám cưới phong cách Disney.

Logan bên mẹ Joelean trong đám cưới mới đây ở Lincolnshire, Anh. Ảnh: BPM Media.

Logan Mountcastle được chẩn đoán mắc chứng rối loạn về gene không thể chữa khỏi hồi tháng 12/2017. Căn bệnh có tên khoa học là Leukodystrophy, gây ảnh hưởng tới não và hệ thần kinh. Các bác sĩ thông báo với gia đình Logan rằng cậu bé sẽ chỉ sống được khoảng 3 đến 15 năm nữa.

Là một fan của bộ phim Beauty and The Beast (Người đẹp và Quái vật), Logan luôn mơ ước một ngày nào đó sẽ được làm hoàng tử và có hôn lễ của riêng mình. Để biến mong muốn của con trai trở thành sự thật, mới đây gia đình đã tổ chức một đám cưới giả cho Logan, để em được kết hôn với công chúa, do mẹ Joelean hóa trang.

Đám cưới diễn ra cuối tuần qua tại Câu lạc bộ Gainsborough Liberal ở hạt Lincolnshire, với sự có mặt của rất nhiều bạn bè và người thân, theo The Sun.

Các khách mời rưng rưng nước mắt khi chứng kiến cậu bé Logan, bảnh bao trong bộ đồ màu trắng, được đẩy xe lăn dọc lối đi giữa hàng ghế nhà thờ bên cạnh cô dâu Joelean, mẹ em.

Logan vui vẻ chụp ảnh cùng hai nhân vật hóa trang Quái vật và cô gái xinh đẹp Belle trong đám cưới cuối tuần qua. Ảnh: BPM Media.

"Gia đình và bạn bè đã cùng hỗ trợ để tổ chức bữa tiệc vui vẻ này. Chúng tôi đã có kỷ niệm đẹp và sẽ luôn trân quý nó. Thằng bé thường xuyên nói muốn kết hôn với mẹ, điều tôi nghĩ có chút kỳ lạ. Logan đã rất thích thú và hạnh phúc. Khi xem phim Người đẹp và Quái vật, thằng bé lúc nào cũng cười rạng rỡ", Joelean nói với Lincolnshire Live.

Thay vì đọc lời thề nguyện như trong đám cưới, chị Joelean lại đưa ra một lời hứa đối với con trai, rằng chị sẽ luôn bảo vệ, khiến cậu bé cảm thấy yên tâm.

"Rõ ràng đây không phải là một đám cưới, nó giống như một buổi lễ ban phước lành cho gia đình cùng những lời hứa sẽ chăm sóc lẫn nhau. Đây là một đặc ân đối với tôi khi được tham dự sự kiện này", Louise Carr, một trong số những khách mời, cho biết.

Vợ chồng chị Joelean nhận thấy con trai có điều gì đó bất thường sau khi em bị ngã vào mùa hè năm ngoái. Cậu bé bắt đầu đi nghiêng một bên và kêu đau đầu. Các bác sĩ mới đầu khẳng định em hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sau đó phát hiện em mắc bệnh Leukodystrophy.