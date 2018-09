Cậu bé 5 tuổi thoát chết nhờ kẹp tai vào cửa sổ khi bị ngã từ tầng 6

Một bé trai được giải cứu khi đang bị treo lơ lửng bên ngoài một tòa nhà ở Anh.

Theo The Sun, cậu bé đã bị ngã từ cửa sổ tầng 6 ở tòa nhà Glendale, Erdington, Birmingham, Anh hôm 22/12, khi đang cố với theo đồ vật bị rơi. Tuy nhiên, bé trai này đã sống sót một cách thần kỳ nhờ chiếc tai bị kẹp vào khe hở của cửa sổ.

Cửa sổ (khoanh tròn) nơi cậu bé bị mắc kẹt.

Cậu bé bị treo ngoài cửa sổ như vậy khoảng 6 phút trước khi đội cứu hỏa nhận được thông báo. Các nhân viên cứu hỏa đã có mặt ở hiện trường sau 2 phút 9 giây.

Ông Wayne Little, chỉ huy đội cứu hộ, cho biết ban đầu thang không thể tới được cửa sổ tầng 6, cao 15 m so với mặt đất, nơi cậu bé đang bị mắc kẹt bên ngoài. Các nhân viên buộc phải kê sát thang vào tường rồi dùng hai chiếc gậy dài để chống đỡ dù điều này vượt quá giới hạn an toàn.

Tuy nhiên, chiếc thang vẫn không thể đến được cửa sổ. Vì vậy một người lính đã phải đứng ở những bậc trên cùng để cứu cậu bé.

Theo ông Wayne, người đã có 30 năm kinh nghiệm trong lực lượng cứu hỏa, đây là trường hợp đáng sợ nhất từng gặp, khiến ông phải run rẩy.