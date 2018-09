Cặp vợ chồng Trung Quốc tìm thấy con trai sau 24 năm thất lạc

Trong suốt hơn hai thập kỷ kể từ khi con trai mất tích, vợ chồng ông Li Shunji (Trung Quốc) chưa một ngày từ bỏ ý định tìm kiếm.

Ông Li Shunji xúc động quỳ xuống ôm chặt cậu con trai 24 năm không được nhìn thấy mặt. Ảnh: AsiaWire.

Ông Li Shunji, sống ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, và vợ, bà Du Li, vẫn nhớ như in hôm cậu con trai 3 tuổi Lei Lei đột nhiên mất tích, ngày 8/8/1994. Hôm ấy, ông Li tưởng con trai đang chơi với con nhà hàng xóm nên tranh thủ đi mua vài món đồ ở cửa hàng. Nhưng ông không hề biết Lei Lei lẳng lặng đi theo bố tự lúc nào, theo The Sun.

Cuối cùng, Lei Lei bị lạc và không gặp lại cha mẹ suốt 24 năm. Vợ chồng ông Li tin kẻ nào đó đã bắt cóc con mình, nhưng các nhà điều tra sau đó tiết lộ Lei Lei thực ra được một đôi vợ chồng đến Tây An giao hàng cưu mang.

Gặp cậu bé 3 tuổi lang thang một mình trên đường, gương mặt ngơ ngác, cặp vợ chồng đưa bé tới cơ quan có thẩm quyền ở địa phương. Thấy họ không nhiệt tình giúp tìm người thân cho Lei Lei, hai người quyết định đưa cậu bé về nhà nuôi vì không muốn bỏ rơi em. Cặp vợ chồng nghĩ Lei Lei là trẻ mồ côi nên nuôi dưỡng, yêu thương em như con đẻ.

Bà Du Li không ngừng lau nước mắt trong ngày gặp lại con trai. Ảnh: AsiaWire.

Trong 24 năm con trai mất tích, ông Li và vợ chưa bao giờ bỏ ý định tìm lại đứa con đầu lòng, dù vài năm sau, họ sinh được cặp sinh đôi. Hai con song sinh của họ, hiện đã trưởng thành, cũng hứa sau khi bố mẹ già yếu sẽ tiếp tục công cuộc tìm kiếm người anh cả.

Về phần Lei Lei, biết mình là con nuôi nên anh luôn mong được đoàn tụ với cha mẹ đẻ. Lei Lei quyết định gửi mẫu máu và ADN cho tổ chức phi chính phủ tìm người thất lạc lớn nhất Trung Quốc, Baobei Huijia (Đưa trẻ trở về nhà). Năm 2017, vợ chồng ông Li Shunji cũng làm điều tương tự. Sau khi đối chiếu, Baobei Huijia nhận thấy ADN của họ hoàn toàn trùng khớp.

Trong cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt mới đây, ông Li Shunji vừa khóc vừa xúc động nói với con trai: "Cuối cùng bố mẹ cũng tìm thấy con. Chúng ta đã tìm con suốt 24 năm qua".