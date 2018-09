Cặp vợ chồng 93 tuổi qua đời cùng ngày sau gần 80 năm gắn bó

Sinh cách nhau một ngày, cặp vợ chồng người Ireland lại qua đời chỉ cách ít tiếng sau phần lớn cuộc đời ở bên nhau.

Cặp vợ chồng yêu nhau từ khi mới 17 tuổi. Ảnh: Curragh Lawn Nursing Home

Cụ bà Máire và chồng, ông Gerry Ryan, quen nhau khi mới 17 tuổi và ngày nào cũng quấn quýt cho tới khi cả hai cụ qua đời ở tuổi 93.

Theo Metro, cặp vợ chồng già chuyển vào trại dưỡng lão Curragh Lawn ở Co Kildare sau khi bà Máire bị mắc bệnh Alzheimers, còn sức khỏe ông Gerry cũng ngày một kém. Cả hai đã yêu cầu các nhân viên trong viện kê giường họ gần nhau để có thể nắm tay, nói lời tạm biệt cuối cùng trước khi chết.

"Ông Gerry lúc nào cũng nắm tay vợ và nhắc cho bà nhớ về khoảng thời gian xưa cũ, về cuộc sống của họ. Ông thường ngồi bên, đọc những vần thơ Ireland cho bà nghe, đêm đến ông lại hát cho bà. Tôi chưa từng chứng kiến những điều như thế trước đây. Tôi làm ở viện dưỡng lão này đã 13 năm, nhưng chưa thấy cặp vợ chồng nào giống họ. Ông ấy quá hy sinh vì bà", Saritta, một nhân viên ở nhà dưỡng lão Curragh Lawn, cho biết.

Bà Máire từng là giáo viên ở trường cấp hai Holy Familt ở Newbridge, trong khi ông Gerry phục vụ trong quân ngũ trước khi hoàn thành bằng tiến sĩ nhờ sự giúp đỡ của vợ.

Sau khi vợ bị bệnh mất trí nhớ, ông Gerry một mình chăm bà suốt nhiều năm cho tới khi căn bệnh viêm khớp khiến ông gặp khó khăn trong việc đi lại.

Câu chuyện tình yêu kéo dài gần 8 thập kỷ của hai ông bà được nhiều người so sánh với bộ phim "Nhật ký tình yêu" (The Notebook), do hai diễn viên Ryan Gosling và Rachel McAdams thủ vai chính.

Cũng giống như cảnh cuối trong bộ phim tình yêu lãng mạn, hai cụ qua đời vào cùng một ngày. Hôm 19/2, bà Máire mất lúc 3h45 trong khi ông Gerry trút hơi thở cuối cùng lúc 17h20.

Dù rất đau buồn trước sự ra đi của hai ông bà, Saritta cho rằng: "Chúng tôi biết rằng họ không muốn sống thiếu nhau, vì thế đây là một kết thúc đẹp cho họ. Tôi chưa từng chứng kiến một tình yêu nào lại mãnh liệt, say đắm như thế".