Cặp tình nhân chuyên lừa xe ôm vào nghĩa trang để cướp

Đôi 'phi công trẻ - máy bay bà già' ở Hải Phòng liên tục gây hoang mang cho giới xe ôm ở đất Cảng.

Thủ đoạn này được Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1989 - có hai tiền án), ở thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng thực hiện, với sự hỗ trợ của bạn tình là Trần Thị Tú (tên gọi khác là Tâm - sinh năm 1985), ở phố Lý Thường Kiệt, phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Tú có 1 tiền án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, do đang nuôi con nhỏ nên được hoãn thi hành án.

Mới đây, TAND huyện An Dương đã đưa vụ án ra xét xử. Với 4 tình tiết tăng nặng như tái phạm nguy hiểm, sử dụng hung khí gây án, gây thương tích cho bị hại từ 11% trở lên, chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, Nguyễn Văn Nam đã bị tòa tuyên phạt 13 năm tù giam; Trần Thị Tú bị tuyên phạt 8 năm tù giam cùng về tội cướp tài sản. Riêng Trần Thị Tú bị tổng hợp bản án 7 năm tù chưa thi hành, buộc phải chấp hành hình phạt chung là 15 năm tù giam.

Cặp tình nhân Tú, Nam thời điểm bị bắt.

Trước đó, khoảng 10h ngày 5/9/2015, Nam và Tú đi “xe ôm” từ nhà nghỉ Minh Trường, ở xã Nam Sơn đến địa bàn xã Lê Thiện gặp bạn là Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1993) ở quán Internet. Ngồi một lúc, Nam nhờ Sơn kiếm hộ hung khí để đi cướp rồi rời quán nét về nhà nghỉ. Đến 12h cùng ngày, với sự trợ giúp của Tú, Nam quấn con dao dài khoảng 40 cm vào khăn tắm rồi gọi điện thoại nhờ Sơn đến đón chở tới ngã ba thị trấn Kinh Môn.

Nam vào cửa hàng tạp hóa ven đường mua hương, tiền, vàng mã và một gói bánh hết 30.000 đồng, giả làm người đi thăm mộ. Kế hoạch của Nam là thuê “xe ôm” chở vào nghĩa trang gần đó để cướp tài sản.

Ít phút sau, hắn săn được “con mồi” là ông Phạm Văn Uẩn (sinh năm 1954), ở khu dân cư Lưu Hạ, thị trấn Kinh Môn. Vào đến nghĩa trang thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, Nam bảo ông Uẩn dừng xe, bất ngờ rút dao đe dọa, bắt ông Uẩn xuống xe. Để thị uy, tên cướp vung dao chém trúng tay ông Uẩn rồi phóng xe đi. Lấy được xe, Nam liên lạc với Tú, đón nhau đến nhà nghỉ ở phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trưa hôm sau, Nam bảo Tú mang xe đi bán. Nữ quái gặp khách mua xe giá 3 triệu đồng, nhưng bảo người mua chỉ viết giấy mua bán 2,7 triệu đồng, giữ lại 300.000 đồng. Không nghi ngờ người tình, Nam cho thêm Tú 200.000 đồng và dùng số tiền còn lại trả tiền phòng và ăn tiêu hết.

Hai ngày sau, Nam bàn với Tú tiếp tục đi cướp tài sản. Tú đồng ý và đưa cho Nam 100.000 đồng để thuê “xe ôm”. Khoảng 19h30 ngày 7/9/2015, Nam đi đến cổng trường Đại học Hạ Long, thuộc phường Nam Khê, TP Uông Bí, Quảng Ninh, thuê anh Đào Văn Tiên chở sang Hải Phòng. Chở khách bằng chiếc xe máy trị giá gần 10 triệu đồng đến đoạn đường liên thôn 4, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, anh Tiên giật thót mình bởi lưỡi dao gí sát mạng sườn, đúng lúc trời sập tối ở khu vực vắng người.

Qua phút hoảng sợ, anh Tiên nhảy xuống kéo đổ chiếc xe rồi bỏ chạy, hô hoán. Nam cầm dao đuổi chém anh Tiên nhưng không trúng. Người lái “xe ôm” nhặt hòn đá ném trả rồi bỏ chạy về phía khu dân cư. Cướp được xe, Nam mang đến nhà bạn ở thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương, mượn 1,7 triệu đồng và đặt xe lại. Số tiền này, Nam, Tú mua ma túy và ăn tiêu hết.

Cuối tháng 9/2015, Nam lại gây thêm vụ cướp “xe ôm” ở khu vực thôn Tất Xứng, xã An Hồng, An Dương, rồi mang sang Quảng Ninh bán cho chủ hiệu cầm đồ được 5 triệu đồng. Phi vụ cuối cùng hắn gây ra vào trưa 27/10/2015, tại nghĩa trang thôn Ngô Yến, xã An Hồng, An Dương. Nhằm lấy bằng được chiếc xe máy, tên cướp đã tấn công người bị hại, gây thương tích tổn hại 12% sức khỏe. Tuy nhiên, người lái “xe ôm” kiên quyết chống trả, rồi được sự hỗ trợ của 1 người dân tình cờ đi qua, đã giữ lại được tài sản, sau đó đến cơ quan công an trình báo.

Theo An Ninh Thủ Đô