Cảnh sát hình sự rởm gây ra 3 vụ cướp trong một giờ

Băng nhóm 9x đã thực hiện nhiều vụ cướp với chiêu áp sát nạn nhân trên đường rồi tự xưng là hình sự kiểm tra hành chính.

Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT, Công an Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa bắt băng nhóm thực hiện nhiều vụ cướp tài sản gồm: Nguyễn Minh Giang (sinh năm 1997), Trịnh Văn Học (sinh năm 1993), Nguyễn Hữu Phương (sinh năm 1994) và Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1990), tất cả đều quê Thanh Hóa.

Theo đó, rạng sáng 16/8, băng nhóm trên đi nhậu về thì phát hiện anh Phạm Thái Huy chở anh Phạm Minh Trí ở khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An. Nhóm phóng xe lên áp sát, tự xưng là hình sự kiểm tra hành chính. Anh Huy và Trí nghi ngờ nhóm là cướp nên bỏ chạy.

Nhóm thanh niên tại cơ quan Công an.

Hiện nguyên hình, cả nhóm đuổi theo dùng tay đánh anh Huy tới tấp rồi cướp điện thoại, tẩu thoát. Nhóm tiếp tục “săn mồi” thì phát hiện chị Nguyễn Thiên Trúc đang cầm điện thoại trên tay. Học chở Giang chạy xe đến tông thẳng vào xe chị này khiến nạn nhân ngã xuống đường, Tùng và Phương lao tới giật điện thoại rồi cả bọn rồ ga bỏ chạy. Ngay sau đó, nhóm tiếp tục thực hiện thêm một vụ giật túi xách, tại khu vực cách 2 vụ cướp đầu chỉ 200 m, nhưng bất thành và bị mọi người truy hô đuổi theo.

Đúng lúc, Công an phường An Phú, thị xã Dĩ An đang tuần tra nghe tiếng hô hoán nên truy đuổi, khống chế và bắt gọn tất cả bốn nghi can cùng tang vật đưa về trụ sở Công an để phục vụ công tác điều tra.

Theo An Ninh Thủ Đô