Cảnh sát giao thông chạy bộ hơn một cây số bắt hai tên cướp

Phát hiện hai tên cướp chạy vào vườn hoa, tổ công tác cảnh sát giao thông bỏ xe máy đuổi theo hơn một km để khống chế.

Hai nghi phạm trong vụ cướp (mặc áo đen) tại trụ sở công an. Ảnh: Thanh Sơn

Ngày 13/12, Cơ quan Công an phường Yết Kiêu, Hà Đông đã hoàn tất hồ sơ để chuyển hai nghi can Nguyễn Văn Đức (41 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Lương Quang Thành (25 tuổi, ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) cho Công an quận Hà Đông làm rõ hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 20h ngày 12/12, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) gồm trung uý Trần Huy Hoàng, thiếu uý Nguyễn Tuấn Anh và thượng sĩ Nguyễn Vũ Hoàng tuần tra lưu động trên tuyến đường Quang Trung - Trần Phú - Phùng Hưng - Nguyễn Trãi… (quận Hà Đông).

Khi tổ công tác đi qua khu vực gần vườn hoa Hà Đông thì nghe tiếng tri hô “Cướp, cứu tôi..”. Tổ công tác dừng môtô lao về phía vườn hoa Hà Đông đuổi hai tên cướp đang bỏ chạy hướng đường Nhuệ Giang.

3 cảnh sát giao thông chạy bộ đuổi theo gần 1km thì khống chế, bắt giữ được cả hai tên cướp đưa về bàn giao cho Công an phường Yết Kiêu.

Tại cơ quan công an, Đức và Thành khai nhận đã có hành vi đe dọa hai nam thanh niên để cướp số tiền 120.000 đồng và một đồng hồ.

Sơn Dương