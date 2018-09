Cảnh sát đấu súng với 28 tên vận chuyển heroin

Kết thúc cuộc đấu súng, công an thu 3 súng AK cùng 85 viên đạn và 160 bánh heroin.

Số tang vật thu được sau cuộc đấu súng. Ảnh: Dương Thịnh

Tối 3/5, Công an tỉnh Sơn La cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phát hiện một nhóm 28 người có mang theo vũ trang, vận chuyển ma túy trái phép từ biên giới đi qua địa phận bản Khò Hồng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ.

Biết bị bao vây, nhóm vận chuyển ma túy dùng súng quân dụng bắn liên tiếp lực lượng công an. Trước tình huống nguy hiểm, đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo trực tiếp trấn áp tội phạm và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau cuộc đấu súng, tổ công tác đã tiêu diệt một người, còn lại đã bỏ chạy về phía biên giới giáp Lào.

Tại hiện trường, tổ công tác đã phát hiện, thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, trong đó có 3 khẩu súng AK, 1 khẩu Các bin, 85 viên đạn, nhiều vỏ đạn, 10 ba lô đựng 160 bánh heroin cùng một số vật chứng liên quan khác.

Sơn Dương