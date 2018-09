Cảnh sát 9X thành hot boy vì cứu tội phạm

Hôm đó, trời khá lạnh, nhiệt độ ở Hải Phòng chỉ khoảng 7 độ C. Cao Sơn nhớ như in cảm giác nhảy xuống dòng nước lạnh, chân tay cứng đờ vì tê cóng. Khi vừa bơi tới nơi, cậu thấy tên tội phạm gần như không còn cử động và ngất lịm. Cậu nhanh chóng dùng kỹ thuật được học kéo anh ta vào bờ. Tên tội phạm khá nặng, khi kéo vào bờ cũng là lúc Sơn gần như đuối sức, không thể kéo nạn nhân lên được bờ. Nhưng may mắn, gần đó có một chiến sĩ công an đã giúp đỡ cậu.