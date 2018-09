Cắn răng đau đớn để cao thêm 7,5 cm sau 3 tháng

Để chân dài thêm khoảng 7 cm, các bác sĩ sẽ làm gẫy xương ống chân của bệnh nhân rồi chèn vào một cái ống rút, giúp nó dài ra mỗi ngày 1 mm.

Người bệnh sẽ mất ít nhất 3 tháng để có được đôi chân dài hơn trước. Ảnh: Oddity Central

Theo Oddity Central, phẫu thuật kéo dài chân từng được áp dụng cho những người bị chứng người lùn hay những đứa trẻ gặp phải tình trạng các chi phát triển không đều. Tuy nhiên ngày càng có nhiều người có chiều cao dưới mức trung bình đang sẵn sàng chịu đau đớn để trở nên đẹp hơn.

Quá trình kéo dài chân đầy gian khổ và lâu dài này bắt đầu bằng việc bác sĩ sẽ làm gẫy xương ống chân của bệnh nhân rồi chèn vào đó một cái ống rút (có thể kéo dài hoặc thu ngắn được). Theo thời gian, khi phần xương bắt đầu liền lại, ống rút này sẽ kéo giãn ra từ từ, mỗi ngày khoảng 1 mm. Sau khoảng 3 tháng, người bệnh sẽ cao lên khoảng hơn 7,5 cm. Sau đó, họ tiếp tục trải qua thời gian vật lý trị liệu, cũng trong vài tháng, để hồi phục hoàn toàn.

Tiến sĩ Dror Paley, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình ở Florida, Mỹ, từng tiến hành kéo dài chân cho 650 người vào năm 2012. Ông Paley cho biết phần lớn bệnh nhân của ông bị chứng người lùn hoặc dị tật nặng. Một số người khác thì mắc chứng không hài lòng với chiều cao của bản thân và liệu pháp chữa trị tâm lý với họ không có hiệu quả.

Đôi chân của một người đàn ông dài thêm 7,5 cm sau khi kéo dài. Ảnh: Oddity Central

"Họ bất mãn với chiều cao của bản thân", Paley giải thích. "Đó là một dạng rối loạn về tâm lý mà chỉ có thể chữa trị bằng cách trải qua dao kéo".

Akash Shukla, một người đàn ông đến từ bang New Jersey, đã trải qua cuộc phẫu thuật này để tăng chiều cao từ 1,36 m đến 1,57 m. Anh miêu tả việc có chiều cao dưới 1,5 m là một "sự trống rỗng trong trái tim". Anh cũng giải thích cho quyết định dao kéo của mình rằng: "Có nhiều người nói với tôi hãy chấp nhận những gì mà Chúa ban cho, nhưng không ít người muốn thay đổi cái mà họ nhận được từ Chúa. Nếu Chúa ban cho lũ trẻ những hàm răng khấp khểnh, không thẳng hàng, chúng sẽ đeo niềng răng".

Ở Mỹ, mỗi ca phẫu thuật kéo dài chân thường có chi phí khoảng 85.000 USD hoặc hơn. Nhiều người tìm đến Ấn Độ để thực hiện phương pháp làm đẹp này do giá cả ở đây hợp túi tiền hơn.

Tiến sĩ Amar Sarin, bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật chỉnh hình ở New Delhi, nói: "Hồi đầu, phần lớn bệnh nhân của tôi là người Mỹ, châu Âu và Trung Quốc nhưng trong 3 năm qua đã có sự thay đổi. Hiện tại, cứ 3 ca kéo dài chân thì có 2 người Ấn Độ". Ông cho biết từ năm 1996 đến nay đã tiến hành 3.000 ca phẫu thuật, 150 người trong đó quyết định kéo dài chân vì lý do thẩm mỹ.

Ống rút (màu đỏ) được chèn vào xương ống chân của bệnh nhân và sẽ giúp chân dài ra 1 mm mỗi ngày. Ảnh: Oddity Central

Tuy phương pháp này khá thành công, các chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình khuyên mọi người không nên tiến hành việc dao kéo này nếu không thực sự cần thiết.

"Tôi không ủng hộ mọi người phẫu thuật vì lý do thẩm mỹ, do họ có thể gặp phải biến chứng như nhiễm trùng hay các biến chứng về mạch máu thần kinh", tiến sĩ Manish Dhawan ở New Delhi nói.

Hướng Dương