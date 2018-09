Căn hầm bí mật dưới giường của kẻ giết bạn

Khi tấm giấy carton dưới gầm giường được kéo ra, Nuôl ngồi co ro trong căn hầm hình trụ, sâu hơn một mét, xâm xấp nước.

Thi thể ông Võ Văn Hoàng (55 tuổi) có nhiều vết thương được phát hiện trong chòi rẫy của Lê Văn Nuôl (57 tuổi) ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc,tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào một ngày cuối tháng 5. Chiếc xe máy của nạn nhân đã biến mất cùng với chủ căn chòi. "Với các hành vi như tắt điện thoại, bỏ trốn không rõ lý do và là người sống tại đây, Nuôl được xem là nghi can chính của vụ án", một cán bộ điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết.

Người đàn ông làm thuê sống tại căn chòi rẫy lâu nay vẫn được người dân gọi bằng cái tên thân mật là anh "Ba Nun". Tuy nhiên, ẩn sau anh nông dân nói giọng miền Tây và có khiếu hài hước, Nuôl từng mang tiền án giết người.

Nuôl rũ rượi khi chui ra khỏi hầm.

Năm 1983, khi 25 tuổi, do có mâu thuẫn về đất đai, trong đêm ông ta dùng xẻng đào một cái "lỗ chó" đột nhập vào căn nhà lá của người chị họ. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, Nuôl dùng dao chém chết người phụ nữ này, lấy một số nữ trang tẩu thoát nhưng vài ngày sau thì bị bắt. Một năm sau, Nuôl bị VKSND tỉnh Sóc Trăng đề nghị mức án tử hình về hành vi Giết người cướp tài sản. Tuy nhiên, do cha Nuôl là liệt sĩ nên ông ta chỉ bị tuyên án chung thân.

Sau 17 năm thụ án tại trại giam của Bộ Công an ở huyện Xuyên Mộc, nhờ cải tạo tốt Nuôl được ân xá. Bị bà con bên nội xa lánh vì đã giết chị, Nuôl không về quê mà ở lại huyện Xuyên Mộc lấy vợ và xin trông rẫy cho một chủ vườn. Trong suốt 16 năm sống tại đây, người đàn ông quê Sóc Trăng không gây ra điều tiếng với ai, trong đó kết thân với ông Hoàng, nhiều lần rủ đến chòi rẫy ăn cơm và ngủ lại.

Một tổ trinh sát được phân công lên đường thẳng về ấp Mỹ Tân (xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng), nơi có nhiều người thân của Nuôl. Song, sau nhiều ngày theo dõi, họ không thấy dấu vết nghi can ở đây.

Ba tuần sau, nguồn tin ở Sóc Trăng báo nhìn thấy Nuôl được em rể chở bằng xe máy về nhà mẹ ruột Lâm Thị Bế. Xung quanh ngôi nhà của bà Bế còn ba căn khác đều là anh em họ hàng với Nuôl, nằm khuất trong khu vườn trồng cây trái hỗn tạp. Các trinh sát cải trang giả làm cán bộ xã đi thu phí xe máy, tiếp cận.

Hầm bí mật dưới gầm giường mà Nuôl ẩn trốn.

Nhưng bốn ngày trôi qua, họ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nghi can, trong khi nguồn tin khẳng định Ba Nun vẫn chưa rời khỏi nhà mẹ ruột 73 tuổi. Gần 50 cảnh sát được huy động, lội bùn, vạch những lùm cỏ dại tiến vào bao vây, lục soát căn nhà.

Lật tung hết các địa điểm nghi vấn vẫn không thấy bóng dáng của kẻ giết người, họ phát hiện một lượng đất đổ sau góc vườn còn mới. Cô em dâu của Nuôl cho biết là đất đào dưới ruộng. Nghi ngờ, trinh sát quay trở vào trong nhà, soi đèn vào dưới gầm giường ngủ của mẹ Nuôl thì phát hiện có nồi, niêu đặt úp trên tấm giấy carton. Tiến đến gần, họ nghe có tiếng động nhẹ bên dưới.

Nghi ngờ Nuôl đào hầm ẩn trú, nhưng sợ bị chống trả nếu hành động không chuẩn bị, người chỉ huy yêu cầu mọi người lùi lại, các khẩu súng đồng loạt được lên đạn rồi hô lớn: "Ba Nun, chúng tôi đã phát hiện nơi ông ẩn nấp, đề nghị ông ra ngoài". Một khoảng lặng trôi qua, rồi đến âm thanh ú ớ yếu ớt của hung thủ xin đầu hàng.

Lúc tấm giấy carton được kéo ra, Ba Nun ngồi co ro trong căn hầm hình trụ, sâu khoảng 1,2 m được lát bởi bốn tấm gạch tàu, xâm xấp nước và phía trên có thanh tre chắn ngang. Ông ta lặng lẽ chui lên mặt đất, bò ra khỏi gầm giường tra đôi tay run rẩy, tái xanh vào còng. "Ông ấy tiều tụy, sức khỏe có vẻ yếu do bị bệnh tiểu đường cộng với việc bị nạn nhân đánh vào đầu tại căn chòi rẫy gây tụ máu", một trinh sát kể.

Theo điều tra, tối 29/5, ông Hoàng đến chòi rẫy của Nuôl chơi rồi ngủ lại. Nuôl mượn xe máy đi uống cà phê đến nửa đêm về kêu ông bạn dậy pha trà uống. Trong câu chuyện Nuôl khuyên bạn về với vợ con, đừng bỏ nhà đi nữa thì xảy ra tranh cãi. Cả hai dùng ấm trà và bình thủy đánh nhau.

Lê Văn Nuôl bị dẫn về Vũng Tàu điều tra.

Ông Hoàng sau đó lấy con dao bầu dài 40 cm chém Nuôl. Giằng được dao từ tay bạn, Nuôl chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Ngay trong đêm, Nuôl chạy đến khu vực ngã tư An Sương quăng lại con dao bên đường, nhưng không xác định được đoạn nào. Đợi đến chiều tối hôm sau ông ta chạy về nhà mẹ ruột. Thấy quần áo ông dính máu, người cháu hét lên bỏ chạy. Nuôl bảo với mọi người là bị tai nạn giao thông trên đường về quê chơi.

Nuôl gọi điện cho bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (53 tuổi) - vợ ông Hoàng - thú nhận "đã lỡ tay" giết bạn và nhờ bà lo chôn cất. Hung thủ cũng mượn bà này 5 triệu đồng để trốn. Tiếp đó Nuôl liên lạc với bạn tù Nguyễn Thanh Phong nhờ đưa sang Campuchia để chữa vết thương. Hai tuần sau, Ba Nun muốn về nhà mẹ ruột sống nên nhờ Phong về đào hầm để lẩn trốn khi có người vào nhà.

Sau khi truy bắt được Nuôl, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng bắt bà Nguyệt để điều tra hành vi Không tố giác tội phạm. Bước đầu, bà này khai đang chuẩn bị ly hôn với ông Hoàng nhưng không thừa nhận có quan hệ tình cảm kẻ giết chồng. Cơ quan điều tra cũng đang truy bắt Nguyễn Thanh Phong.

