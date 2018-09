Cần cẩu đổ sập giữa đường, 3 mẹ con chết thảm

Đang thi công cầu Hồng Ngự 2, Đồng Tháp, đầu xe cần cẩu bất ngờ đổ sập xuống đường. Cùng lúc, chị Vân chở hai con đi học ngang qua.

Sáng 5/5, trên tỉnh lộ 842 (thuộc khóm An Lợi, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), xe cần cẩu do Nguyễn Thái Huỳnh (29 tuổi) điều khiển, đang thi công cầu Hồng Ngự 2 thì phần đầu cần cẩu đổ sập xuống đường. Ngay lúc này, chị Can Tường Vân (31 tuổi) chạy xe máy chở 2 con (5 tuổi và 2 tuổi) đi ngang qua. Ba mẹ con chị Vân bị cần cẩu rơi trúng, đè chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người Lao Động

Bước đầu cơ quan chức năng cho rằng nhiều khả năng vụ tai nạn do xe cần cẩu tuột cáp.

Người dân địa phương cho biết, chị Vân đang trên đường đưa 2 con đi học.

VnExpress