Cán bộ huyện chở vợ người khác vào nhà nghỉ

Một cán bộ huyện bị đề nghị khai trừ Đảng vì chở vợ người khác vào nhà nghỉ, bị chồng cô này phát hiện và tố cáo.

Chiều 5/6, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết, vừa đề nghị khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Giã (Trưởng phòng Nội vụ huyện này) vì đã vào phòng trọ với vợ người khác.

Sai phạm của ông Giã đã được xác minh, làm rõ là vào ngày 30/4, ông chở bà My bằng xe máy đi chơi ở tỉnh Kiên Giang, trên đường đi thì bị chồng bà My phát hiện bám theo. Đến xã Minh Lương (An Minh, Kiên Giang), ông Giã đưa bà My vào một nhà trọ.

Đợi cả hai vào phòng trọ, chồng bà My đã báo công an đến lập biên bản sự việc rồi tố cáo đến huyện ủy Ngọc Hiển. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ngọc Hiển đã lập đoàn kiểm tra và kết luận ông Giã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.

Theo Pháp luật TP HCM

* Tên nạn nhân đã thay đổi