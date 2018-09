Camera lạ trong nhà vệ sinh nữ ở Long An

Chị Xuân vào nhà vệ sinh, tình cờ nhìn lên lỗ thông gió gần trần nhà thì phát hiện một camera nhỏ đang chĩa về phía mình.

Nhiều ngày qua, người dân ở thành phố Tân An (Long An) xôn xao về chuyện một nhân viên kỹ thuật của đài PTTH tỉnh phát hiện gắn camera trong nhà vệ sinh nữ tại nhà sách trung tâm thành phố Tân An. Nhiều chị em rất lo lắng, không biết mình có bị ghi hình không vì đã nhiều lần vào nhà sách và có vào nhà vệ sinh.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đài PTTH Long An đã yêu cầu ông Nguyễn Công Tuấn (cán bộ kỹ thuật, chuyên dựng phim và là con của một vị nguyên là lãnh đạo Đài PTTH Long An) làm tường trình.

Camera tại nhà sách ghi nhận, sáng 18/10, ông Tuấn có vào nhà sách, sau đó vào khu vực vệ sinh nữ một lúc thì lên tầng 2 đọc sách. Một lúc sau, chị Xuân (nhân viên nhà sách) vào nhà vệ sinh. Tình cờ, chị ngước lên nhìn lỗ thông gió gần trần nhà phát hiện có một camera nhỏ đang chĩa về phía mình. Ngay lập tức, các nhân viên này báo cho lãnh đạo nhà sách và báo cho công an.

