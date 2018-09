Camera đã bị đặt trong nhà vệ sinh từ lâu

'Mấy tháng nay, thái độ của ông Tuấn hơi lạ, có khi nhìn chị em rồi cười tủm tỉm một mình mà không ai biết ông cười chuyện gì', một cô gái cho biết.

Theo một nhân viên nhà sách Trung Tâm thuộc Cty CP sách và dịch vụ văn hóa tỉnh Long An (nằm trên đường Võ Văn Tân, phường 2, TP Tân An, Long An), ông Nguyễn Công Tuấn (cán bộ kỹ thuật của đài, chuyên dựng phim Đài truyền hình Long An) là khách quen nên các nhân viên ở đây ai cũng biết.

Trước đó, camera tại nhà sách ghi nhận, hôm 18/10, ông Tuấn sau khi vào khu vực vệ sinh thì lên tầng 2 đọc sách. Một lúc sau, chị Xuân (nhân viên nhà sách) vào nhà vệ sinh và nhìn lên lỗ thông gió gần trần nhà, cách mặt đất khoảng 2,5m, phát hiện một camera siêu nhỏ… đang chĩa về phía mình. Ngay lập tức, chị trèo lên bệ bồn cầu, với tay lấy camera đem ra ngoài cắm vào máy tính.

Ngay file đầu tiên, cả chục nhân viên ồ lên khi phát hiện gương mặt ông Tuấn đang nhìn vào ống kính, bàn tay với về máy để chỉnh sửa góc quay. Ở file gần nhất, mọi người thấy chị Xuân bước vào phòng vệ sinh, khép cửa lại và không hề hay biết đang bị quay lén.

Ngay sau đó, các nhân viên báo ngay cho lãnh đạo nhà sách. Khoảng 10 phút sau, công an xuất hiện. Đúng lúc này, ông Tuấn xuống tầng trệt và vào nhà vệ sinh nữ. Khi ông vừa bước ra thì công an đã đứng sẵn ngay lối ra vào, cầm camera, hỏi “Có phải của anh không?”. Ông Tuấn tái mặt, lí nhí thừa nhận.

Một nữ nhân viên bức xúc: “Có một file thời điểm quay là ngày 5/6. Chúng tôi không biết mấy tháng nay ông Tuấn quay nhiều hay ít bởi ông rất thường xuyên vào nhà sách. Từ hôm phát hiện vụ việc, toàn thể chị em không ai dám vào nhà vệ sinh vì sợ. Nhiều nữ nhân viên còn trẻ, vào phòng vệ sinh làm chuyện riêng tư, giờ mất ăn mất ngủ luôn”. Một nhân viên nữ trẻ của Đài truyền hình Long An cũng cho biết, mấy tháng nay nhìn thái độ của ông Tuấn hơi là lạ, có khi nhìn chị em rồi cười tủm tỉm một mình mà không ai biết ông cười chuyện gì. Nay sự việc bị phát giác, nhiều chị em thấy lo lắng.

Ngày 28/10, ông Huỳnh Văn Sáu, Phó Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Long An cho biết, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA83, Công an tỉnh Long An) đang điều tra làm rõ vụ ông Nguyễn Công Tuấn bị nghi đặt camera siêu nhỏ trong nhà vệ sinh nữ.

Trong khi đó, theo tường trình của ông Tuấn trước Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ đài, ngày 18/10, ông đến nhà sách Trung Tâm mua trà. Do nhà vệ sinh nam đang có người nên ông sử dụng nhà vệ sinh nữ. Sau đó, ông làm rơi camera siêu nhỏ xuống sàn nhà vệ sinh nên ông nhặt lên và để trên ngạch cửa. Khi đi ra, ông bỏ quên camera trong nhà vệ sinh. "Do chưa có kết luận nên chúng tôi chưa thể xử lý và ông Tuấn vẫn đi làm việc bình thường”, ông Sáu nói.

Theo Dân Việt

* Tên nhân vật đã được thay đổi