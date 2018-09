Cấm nhiều tuyến đường trong lễ tang Đại tướng

Từ 6h đến 22h ngày 12/10 và 6h đến 12h ngày 13/10, nhiều tuyến đường lớn ở Hà Nội sẽ bị cấm để phục vụ lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chiều 9/10, Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra thông báo phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 2 ngày Quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo đó, Từ 6h đến 22h ngày 12/10 và từ 6h đến 10h ngày 13/10, thành phố sẽ tạm cấm các xe ôtô tải (trọng tải từ 1 tấn trở lên), xe ôtô chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) không đi trên các tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Lò Đúc đến Phố Huế), Trần Khánh Dư, Phố Huế, Lê Duẩn (chiều từ Đại Cồ Việt đến Trần Nhân Tông), Ngô Thì Nhậm, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân.



Từ 6h đến 12h ngày 13/10, các loại phương tiện nêu trên sẽ cấm hoạt động trên các tuyến Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Bài (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Tiền), Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu, Trần Phú, Lê Trực, Sơn Tây, Kim Mã, Cầu Giấy, Xuân Thủy.



Ngoài ra, trên các tuyến đường Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Công Trứ (từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc), Yec-Xanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn (từ Nguyễn Cao đến YecXanh), Nguyễn Cao (từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn), Hàn Thuyên, Hàng Chuối (từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ), Phạm Đình Hổ (từ Lò Đúc đến Tăng Bạt Hổ) sẽ tạm cấm toàn bộ phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang).



Trong thời gian thực hiện phương án phân luồng giao thông, Công an Hà Nội cũng tổ chức phân luồng hướng đi của các loại xe tải, xe ca (bao gồm các xe ôtô không có việc phải đi vào trung tâm thành phố).



Cụ thể, các xe ô tô trong diện tạm cấm từ Quốc lộ 5 đi Quốc lộ 1A, 1B qua cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì đi các tỉnh phía Nam. Xe từ Quốc lộ 1A, 1B đi Quốc lộ 5 đến Pháp Vân qua cầu Thanh Trì hoặc theo đường Tam Trinh-Minh Khai để qua cầu Vĩnh Tuy đi các tỉnh phía Bắc.



Xe từ các tỉnh phía Nam đi phía Bắc (qua cầu Thăng Long) đến Pháp Vân qua Lĩnh Nam - lên đường trên cao hoặc Pháp Vân - Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ - Nghiêm Xuân Yêm - đường trên cao - Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long hoặc đến Văn Điển rẽ Phan Trọng Tuệ - QL70 - Văn La - Văn Phú - Lê Trọng Tấn - Lê Văn Lương kéo dài - Khuất Duy Tiến - đường trên cao - Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long.



Xe từ cầu Thăng Long đi phía Nam theo đường Phạm Văn Đồng - đường trên cao - Quốc lộ 1B. Xe từ Quốc lộ 3 đi Quốc lộ 5 theo đường Thăng Long Nội Bài - Quốc lộ 18 - Quốc lộ 1B - Quốc lộ 5.



Nhân nhân dân các địa phương về dự Lễ viếng, truy điệu cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi bằng phương tiện cá nhân gửi xe máy, xe ôtô (không thuộc diện tạm cấm) tại đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ phố Phan Chu Trinh đến phố Lê Thánh Tông), đường Hai Bà Trưng (đoạn từ phố Phan Chu Trinh đến phố Lê Thánh Tông), đường Trần Quang Khải (đoạn từ phố Hàng Muối đến phố Tràng Tiền) và các điểm trông giữ xe ngoài phạm vi tạm cấm phương tiện. Người bộ hành đi trên hè phố, không đi dưới lòng đường gây cản trở giao thông.



Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ bố trí hơn 150 chốt trực cùng các tổ tuần tra lưu động để đảm bảo an toàn giao thông phục vụ công tác bảo vệ Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 9/10, vẫn có rất đông người dân đang xếp hàng dài vào viếng Đại tướng tại nhà riêng ở 30 Hoàng Diệu. Ảnh: Quý Đoàn

Lịch viếng Đại tướng tại Hà Nội, TP HCM và Quảng Bình

I. Lễ viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông, Hà Nội



1.Lễ viếng bắt đầu từ 7h30 đến 21h ngày 12/10



Từ 7h30 đến 12h

- Các đoàn viếng của Ban Chấp hành Trung ương, đoàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn của Chủ tịch nước, đoàn của Chính phủ, đoàn của Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn Quân ủy Trung ương, Gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước;



- Các đoàn viếng của lãnh đạo cấp cao nước ngoài;



- Các đoàn viếng của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Hà Nội; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.



- Các đoàn quốc tế và ngoại giao;



- Đoàn Cựu chiến binh Việt Nam.



Từ 12h đến 14h: Các đoàn viếng của các tỉnh, thành phố;



Từ 14h đến 15h: Các đoàn viếng của các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương;



Từ 15h đến 21 giờ: Các đoàn viếng còn lại và các cá nhân.



II. Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình và TP HCM



1. Tại tỉnh Quảng Bình:



- Lễ viếng được tổ chức tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, cùng thời gian tổ chức Lễ viếng tại Hà Nội;



- Kính mời các cơ quan, đơn vị, cá nhân; các đoàn ngoại giao và quốc tế khu vực Miền Trung đến viếng và dự lễ truy điệu.



2. Tại TP HCM:



- Lễ viếng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, cùng thời gian tổ chức Lễ viếng tại Hà Nội;



- Kính mời các cơ quan, đơn vị, cá nhân; các đoàn ngoại giao và quốc tế khu vực Miền Nam đến viếng.



Lễ viếng và truy điệu tại quê hương Đại tướng ở Quảng Bình

Sáng 9/10, tại thành phố Đồng Hới, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã tiến hành Hội nghị lần thứ 18, triển khai lãnh đạo công tác chuẩn bị tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, đón linh cữu và lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê hương.



Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, ông Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo lễ viếng, lễ truy điệu, đón linh cữu và lễ an táng Đại tướng khẳng định quyết tâm tổ chức tang lễ của Đại tướng thật chu đáo, trang trọng bằng tất cả tấm lòng và trách nhiệm.



Hội nghị đã quán triệt và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh về việc chuẩn bị tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, đón linh cữu, và lễ an táng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.



Tại cuộc họp này, một số công việc quan trọng cũng đã được đưa ra bàn bạc cụ thể để thống nhất phương án hành động, cách thức triển khai thực hiện như phần việc khánh tiết, trang trí lễ đài; hoạt động phục vụ; chương trình lễ truy điệu, lễ viếng, lễ đón linh cữu, lễ an táng của Đại tướng; công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các buổi lễ...



Các đại biểu đã thống nhất lễ viếng, lễ truy sẽ được tổ chức tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, số 6 Hùng Vương, thành phố Đồng Hới. Trong đó, thời gian tổ chức lễ viếng bắt đầu từ lúc 7h30 phút đến 20h ngày 12/10; thời gian tổ chức lễ truy điệu vào lúc 7h ngày 13/10.



Thời gian đón linh cữu của Đại tướng dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng 13h ngày 13/10 tại Sân bay Đồng Hới. Sau đó, linh cữu Đại tướng sẽ được di chuyển bằng xe ôtô ra thẳng Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch để tổ chức lễ an táng.



Trong quá trình tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu cũng như quá trình đón và đưa linh cữu Đại tướng đến nơi an nghỉ cuối cùng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình dự kiến sẽ có hàng vạn người dân đến tham gia. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được hội nghị đặc biệt quan tâm, nhưng với tinh thần tạo mọi điều kiện tốt nhất để người dân được bày tỏ nỗi lòng, niềm thương tiếc của mình đối với người Đại tướng kính yêu.



Tại Nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy) cũng sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu cùng thời gian tổ chức ở tỉnh. Dự kiến, một màn hình màu cỡ lớn sẽ được lắp đặt tại đây để bà con nhân dân có thể theo dõi truyền hình trực tiếp công tác tổ chức buổi lễ trên khắp các miền quê hương đất nước.

