'Cầm nhầm' điện thoại, hành khách bị phạt 7,5 triệu đồng

Lấy điện thoại của người khác bỏ quên, hành khách Nguyễn Đức Dương đã bị Cảng vụ Hàng không miền Bắc xử phạt 7,5 triệu đồng.

Chiều 21/10, tại sân bay Đà Nẵng, bà Ngô Thu Hằng (quận Đống Đa, Hà Nội), là hành khách đi chuyến bay VJ524 ra Hà Nội, đã trình báo với Trung tâm an ninh hàng không về việc để quên điện thoại iPhone 6 Plus màu vàng tại điểm soi chiếu an ninh sân bay.

Trung tâm an ninh hàng không Đà Nẵng đã trích xuất hình ảnh camera, phát hiện hành khách nam đi trên chuyến bay VJ522 đến Hà Nội lúc 18h17 cùng ngày, đã cầm điện thoại của bà Hằng. Cơ quan này đã thông báo cho Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài phối hợp xử lý.

Hành khách dễ bị quên đồ tại khu vực soi chiếu sân bay. Ảnh minh họa

Sau khi rà soát, Trung tâm an ninh sân bay Nội Bài đã tạm giữ hành khách Nguyễn Đức Vương (ở Kiến Thụy, Hải Phòng) đi chuyến bay VJ522 có nhận dạng như thông báo. Ông Dương thừa nhận nhặt chiếc iPhone 6 Plus màu vàng ở khay đựng đồ của hành khách đi trước, bỏ vào hành lý xách tay nhằm chiếm đoạt.

Cảng vụ hàng không miền Bắc đã lập biên bản vụ việc vi phạm, ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Đức Dương và trả lại điện thoại cho hành khách Ngô Thu Hằng.

VnExpress