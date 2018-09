Cãi nhau liên tục 8 tiếng, hai phụ nữ ngất xỉu

Hai phụ nữ Trung Quốc phải nhập viện do kiệt sức trong lúc tranh cãi về một khoản nợ ngay giữa phố.

Hai người phụ nữ ngất giữa phố. Ảnh: SCMP

Truyền thông địa phương đưa tin hôm 17/8 hai người phụ nữ trung niên tranh cãi kịch liệt trên một con phố ở thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Theo điều tra từ phía cảnh sát, cả hai to tiếng với nhau quanh chủ đề giải quyết một khoản nợ. Khi chưa đạt được thỏa thuận, họ quyết định gọi cảnh sát tới. Người đi đường bảo nên đưa việc này ra tòa, nhưng cả hai kiên quyết từ chối.

Do đôi co trong suốt 8 giờ đồng hồ liên tục không ngừng nghỉ nên cả hai kiệt sức và ngất ngay giữa đường. Lúc cảnh sát tới nơi, cả hai đã bất tỉnh nhân sự, một trong hai người này còn bị sùi bọt mép, có biểu hiện co giật.

Cảnh sát khẳng định suốt 8 tiếng cãi nhau, cả hai đều không ăn hay uống gì. Ngoài ra, thời tiết hôm đó lại rất nóng. Cả hai được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện địa phương và hiện sức khỏe đã trở nên ổn định.

Hướng Dương