Cái kết tang thương của cô chủ quán café luỵ tình

Dù biết Toàn có máu ghen và thường xuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mìn, chị Tuyết vẫn chẳng thể bỏ được hắn.

Nghe tiếng kêu thất thanh từ quán cà phê Tuyết Sương (khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), người dân vội chạy đến thì thấy phía trong im bặt, gọi không thấy ai trả lời. Nghĩ cô chủ quán Nguyễn Thị Tuyết (28 tuổi, quê Phú Yên) lại cãi nhau với bạn trai nên mọi người không tiện can thiệp. Nào ngờ, đến chiều, người em trai mở cửa thì phát hiện chị gái đã chết lạnh từ bao giờ...

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án.

Anh Nguyễn Văn Thông (31 tuổi, sống gần quán cà phê Tuyết Sương) kể: “Sáng 19/5, khi tôi cùng mọi người đang ngồi ăn sáng thì nghe thấy tiếng cự cãi, xô xát giữa chị Tuyết với người thanh niên ở cùng phòng. Tôi không biết anh ta có quan hệ thế nào với chị Tuyết chủ quán và họ có mâu thuẫn gì, nhưng nghe lời qua tiếng lại ồn ào thì có vẻ rất căng thẳng”.

Theo anh Thông, khi mọi người đến xem thì cửa quán bị khoá trái bên ngoài nên không thể vào được. Gõ cửa thì phía trong không ai trả lời. Nghĩ rằng chuyện trai gái giận hờn nhau là bình thường nên người dân cũng không ai can thiệp. “Sau đó, tôi đi làm công việc của mình. Đến chiều, tôi lại nghe thấy có tiếng kêu từ trong quán phát ra sau đó lại im bặt”, nhân chứng kể.

Đến khoảng 13h ngày 20/5, anh Nguyễn Quốc Cường (25 tuổi, em trai chị Tuyết) điện thoại cho chị gái nhiều lần nhưng không thấy nghe máy. Cảm thấy có điều gì đó không bình thường, anh Cường đã chạy xe từ TP HCM đến Bình Dương.

Đến trước quán cà phê của chị gái, anh Cường thấy cửa khóa trái, gọi mãi không thấy ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Cường liền nhờ hàng xóm xung quanh giúp phá cửa. Khi cánh cửa được mở ra, mọi người bước vào thì thấy đồ đạc trong quán bị xáo trộn, đổ ngã. Bên trong, chị Tuyết nằm bất động, trên người có nhiều vết thương và tử vong từ bao giờ...

Từ những dấu hiệu ban đầu, Công an thị xã Dĩ An phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương nhận định đây là một vụ án mạng.

“Chị tôi là người hiền lành, cả đời có làm mất lòng ai đâu mà sao người ta nỡ sát hại chị ấy dã man như vậy”, anh Cường gạt nước mắt nhìn vào căn phòng nơi chị gái anh đã trút hơi thở cuối cùng. Theo lời người em trai, hai chị em quê ở Phú Yên. Chị Tuyết vốn lận đận, vừa học hết phổ thông đã xin đi làm công nhân ở Thuận An (Bình Dương) để có tiền phụ giúp cha mẹ, lo cho em ăn học.

Chị Tuyết cũng từng trải qua vài mối tình. Có lần, chị đã đưa bạn trai giới thiệu với gia đình, những mong sẽ có một bến đỗ hạnh phúc, nhưng rồi đường tình duyên của chị nhỡ nhàng chẳng đi đến đâu.

Thời gian gần đây, chị Tuyết quen với một người đàn ông hơn chị vài tuổi tên là Toàn. Trước đây Toàn đã lập gia đình nhưng vì tính gia trưởng, vũ phu nên hai vợ chồng anh này sớm chia tay. Anh Cường cũng gặp Toàn vài lần nhưng cũng không mấy thiện cảm với người này nên đã khuyên chị Tuyết không nên kéo dài mối quan hệ này vì “sẽ không có hạnh phúc”.

Dù mới chỉ quen nhau một thời gian ngắn nhưng Toàn đã nhiều lần giở thói côn đồ với chị Tuyết. Toàn nhiều lần ghen tuông vô lối và thường xuyên soi mói đời tư chị Tuyết, nếu chị có bất kì mối liên hệ nào với người khác phái là lập tức bị đe dọa. Toàn còn ngăn cấm không cho chị Tuyết tiếp xúc với người khác giới, hễ ai gọi điện, nhắn tin đến chị phải khai báo với gã.

Sống với một người có máu ghen như thế thì mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi, đã có lần chị Tuyết tính cắt đứt quan hệ với Toàn nhưng gã cứ tìm cách níu kéo, theo đuổi khiến chị lại đồng ý nối lại. Bởi chị có tình cảm với Toàn, chị yêu Toàn thực sự, mặc dù anh ta đối xử với chị chả ra gì.

Anh Cường bàng hoàng về cái chết của chị gái.

Mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng xấu đi nhất là trong khoảng vài tháng gần đây khi chị Tuyết nghỉ làm ở thị xã Thuận An để chuyển về khu phố Tân Long (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) mở quán café bằng số tiền chị dành dụm được sau bao năm vất vả. Từ khi chị Tuyết chuyển chỗ, Toàn cũng theo chị về đây sống như vợ chồng tại quán.

Tuy nhiên, do công việc buôn bán cà phê nên chị Tuyết phải tiếp xúc với khách hàng cả ngày. Đó cũng là nguyên nhân đẩy mâu thuẫn giữa hai người lên đỉnh điểm. Vốn tính ghen tuông mù quáng và vũ phu, bất kỳ một câu chọc ghẹo nào của những khách café vu vơ cũng đều là cái cớ cho Toàn chửi bới, đánh đập chị Tuyết.

“Không phải hôm nay người dân mới thấy chị Tuyết với anh ta mâu thuẫn, chuyện diễn ra từ những ngày đầu hai người chuyển về đây rồi. Tôi làm công nhân gần đây nên thường lui tới uống cà phê nên tôi biết. Anh ta thường xuyên chửi bới, cau có, khó chịu với chị Tuyết lắm. Thế nên, ban đầu thấy bà chủ quán dễ thương thì tôi còn chọc ghẹo vài câu vui vui, nhưng sau này tôi không dám đùa cợt nữa vì sợ anh ta nghi ngờ ghen tuông”, anh Thông cho biết.

Qua vài lần tiếp xúc với chủ quán, anh Thông thấy chị Tuyết là người phụ nữ đảm đang, siêng năng, chịu khó, lúc nào cũng niềm nở với khách hàng nhưng tuyệt nhiên chưa có một biểu hiện nào thái quá, có lẽ vì thế mà quán của chị Tuyết luôn đông khách. Nhưng đối với hàng xóm chị Tuyết lại sống khá khép kín, ít khi giao tiếp và nói chuyện với mọi người. Có lẽ bởi chị biết tính của Toàn hay ghen tuông nên hạn chế tiếp xúc với hàng xóm để tránh xảy ra chuyện phiền phức.

Không chỉ anh Thông mà cả những người sống quanh đó dường như đã quá quen với những cảnh cãi vã, lớn tiếng quát nạt nhau giữa chị Tuyết và Toàn, có thể nói chuyện đó xảy ra “như cơm bữa”. Mặc dù vậy, không ai có thể ngờ rằng sau lần cãi vã nhau vào sáng 20/5, họ vĩnh viễn không bao giờ nghe được tiếng nói của chị Tuyết nữa.

“Chị tôi ra đi đột ngột như vậy, không biết bố mẹ tôi sẽ thế nào khi nhận hung tin này. Đến thời điểm này vẫn chưa biết người gây ra cái chết của chị gái tôi là ai, nhưng từ những dấu vết ở hiện trường và căn cứ vào lời khai các nhân chứng tôi tin rằng cơ quan công an đã có đầu mối và sẽ sớm bắt được hung thủ để trừng trị thích đáng trước pháp luật, trả lại sự công bằng cho chị tôi”, người em trai nạn nhân chia sẻ.

