Cái chết treo cổ đầy bí ẩn của đôi đồng tính

Đôi tình nhân được phát hiện chết trong tư thế treo cổ. Công an nhận định, nhiều khả năng đây là vụ án mạng, hung thủ đã tự vẫn sau đó.

Đôi tình nhân đồng tính chết thảm được xác định gồm chị Phan Thị Bích Huyền (33 tuổi) và chị Đỗ Thanh Thảo (26 tuổi) cùng tạm trú tại hẻm C12/2, đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM). Căn phòng trọ ở địa chỉ trên cũng là hiện trường vụ án mạng.

Trưa ngày 26/5, người nhà nạn nhân gọi mãi vẫn thấy cửa phòng khoá trái kín mít. Phá cửa xông vào, ai nấy tá hoả trước cảnh tượng rùng rợn: cả hai người đã tử vong trong tư thế cùng treo cổ. Nghi vấn ban đầu, đây là vụ án mạng sát hại người tình rồi tự sát

Căn phòng nơi chị Huyền và “vợ” là chị Thảo đang sống chỉ rộng chừng 10m2, vốn được ngăn ra từ nhà bố mẹ ruột chị Huyền kế bên. Dì ruột cô gái đồng tính kể lại, chiều hôm đó, cả nhà đã ăn cơm xong nhưng vẫn chưa thấy “vợ chồng” chị Huyền mở cửa ra ăn.

Cứ nghĩ cả hai đi làm tăng ca về mệt quá ngủ trưa quên liền gõ cửa gọi dậy. Cửa phòng khoá trái, cảm thấy có chuyện bất an, bố chị Huyền xô cửa vào thì thấy con gái và “con dâu” đang trong trạng thái treo cổ trước nhà vệ sinh. Ông liền tri hô, mọi người nhanh chóng đỡ hai nạn nhân xuống đất nhưng cả hai đã tắt thở, toàn thân cứng đơ.

Gia đình đau đớn trước sự ra đi đột ngột của đôi tình nhân đồng tính.

Người nhà kể thêm, trước đó có gọi điện cho Thảo và Huyền, lúc đầu máy đổ chuông nhưng không ai nghe. Sau đó, chủ máy bấm từ chối cuộc gọi. Ai cũng nghĩ cả hai đang mải nghỉ trưa. Khi phát hiện sự việc, gia đình nạn nhân đã trình báo lên công huyện xã Bình Hưng, công an huyện Bình Chánh.

Lực lượng chức năng sau khi khám nghiệm tử thi đã bàn giao cho người nhà lo liệu hậu sự. Bố mẹ Thảo ngay trong tối đã đón xe từ Bến Tre lên nhận thi thể con gái chuyển về quê. Khá bất ngờ rằng, dù thi thể con đã đưa về quê nhưng mẹ Thảo vẫn ở lại phụ giúp lo liệu tang lễ cho “con rể”. Bà nghẹn ngào khóc thương “con rể” chẳng khác nào con ruột, bà nức nở: “Hai đứa nó sống với nhau lâu rồi, gia đình đôi bên đều biết rõ, không hề cấm đoán gì cả. Sao chúng dại dột thế không biết”.

Trong đám tang, khi nghe người nhà nhắc: “Quỳ xuống lạy mẹ đi con, lạy đi con”, hai đứa trẻ một trai 6 tuổi, một gái 5 tuổi ngơ ngác nhìn cỗ quan tài đang được đóng nắp kín dần chắp tay vái lạy. Đó là hai đứa con của chị Huyền. Kế bên, mẹ nạn nhân gào khóc thảm thiết: “Sao không ở lại nuôi con mà bỏ đi con ơi” khiến bầu không khí tang gia càng thê lương.

Hầu hết người dân nơi nạn nhân sinh sống đều biết rõ chị Huyền thuộc giới tính thứ 3. Gia đình cũng thừa nhận điều này, từ nhỏ chị Huyền đã thích mặc áo quần nam, chơi trò chơi nam tính dù sở hữu thân thể nữ giới.

Tròn 20 tuổi, chị Huyền nghỉ học, xin vào làm công nhân may mặc gần nhà và kiên quyết không lập gia đình. Gia đình không muốn bị dòm ngó nên đã ra sức mai mối, tìm chồng cho con gái. Sau đó, chị Huyền bị bắt ép kết hôn với chàng trai gốc Hoa hơn tuổi. Để chiều ý bố mẹ, cô gái đồng tính miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân không tình cảm

Về sống chung với chồng khoảng 5 năm, sinh hạ được hai đứa con kháu khỉnh nhưng chị Huyền không thể thay đổi bản thân để trở thành phụ nữ thực thụ. Và điều tất yếu đã đến, chị Huyền ly hôn chồng hơn 4 năm nay. Tuy không còn chung sống nhưng chị và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, cùng chăm sóc các con và thực hiện bổn phận làm dâu đàng hoàng.

Không lâu sau đó, chị quen biết, mê mẩn cô đồng nghiệp Đỗ Thanh Thảo mới chân ướt chân ráo từ Bến Tre lên thành phố lập nghiệp. Lúc đầu gia, đình hai bên phản đối kịch liệt nhưng hai cô gái quyết tâm đến với nhau. Trong đó, chị Huyền đóng vai trò nam giới.

Cuối cùng, bố mẹ hai cô gái cũng chấp thuận cuộc tình tréo ngoe này. Chị Huyền dẫn Thảo về sống chung trong nhà mình như vợ chồng. Cả khu phố đều biết. Nhằm giúp con có cuộc sống riêng tư thoải mái, bố mẹ chị Huyền nhận nuôi hai cháu ngoại đồng thời cắt một nửa ngôi nhà đang sống làm mái ấm riêng cho con.

“Hai đứa nó hằng ngày đi làm xí nghiệp, tối về lại quây quần bên nhau, dính nhau như hình với bóng. Thi thoảng con Thảo dẫn 'chồng' về quê thăm bố mẹ. Chúng nó sống chung với nhau đã 5 năm nay rồi chứ mới mẻ gì đâu”, dì ruột nạn nhân Huyền kể.

Hàng xóm xác nhận thêm, thời gian đầu “vợ chồng” chị Huyền chung sống êm ấm. Nhưng dần dần mâu thuẫn nảy sinh. Nhiều lần Huyền đã doạ chết nhưng được can ngăn kịp thời. Nguyên do chủ yếu bởi Thảo xinh đẹp, thường bị nhiều chàng trai cùng công ty trêu ghẹo, theo đuổi tán tỉnh. Đây chính là nguyên nhân khiến Huyền ghen tuông, cấm đoán “vợ” giao du với mọi người.

Người dân trong hẻm C12/2 dường như đã quá quen với những trận cãi vã te tua của cặp vợ chồng đồng tính. Tuy nhiên mỗi lần giận hờn xong, “vợ chồng” chị Huyền đều nhanh chóng làm lành. Một hàng xóm xin giấu tên nhận xét, cả chị Huyền và Thảo đều có mối quan hệ tình cảm khá phức tạp. Thi thoảng lại tụ tập bàn bè đánh bài, ăn nhậu.

Điểm khá lạ trong vụ án mạng thương tâm đó là cả hai nạn nhân đều tử vong trong trạng thái treo cổ cùng một sợi dây được vắt ngang qua lan can nhà vệ sinh. Cơ quan công an bước đầu xác định đây là vụ tự sát tình cảm do ghen tuông. Tuy nhiên, khả năng cả hai cùng tự tử rất khó xảy ra.

Bởi vậy, cơ quan công an nghi vấn, vẫn tồn tại khả năng một trong hai là hung thủ, giết người còn lại sau đó dựng hiện trường giả rồi treo cổ tự sát. Hiện công an Bình Chánh đang hoàn tất hồ sơ, làm rõ vụ việc.

Điều khiến gia đình chị Huyền lo lắng nhất lúc này chính là hai đứa con nhỏ đang chuẩn bị vào lớp 1. Hai đứa trẻ ngây ngô chắp tay xin phép: “Con đi chơi đây ạ”, trước quan tài mẹ khiến những người dự tang lễ không kìm được xúc động.

Theo Pháp Luật Việt Nam